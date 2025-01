Le chef du Hamas dans la bande de Gaza et chef de sa délégation de négociations à Doha, Dr Khalil Al-Hayya, a souligné que la bataille du Déluge d’Al-Aqsa « constitue un tournant important » dans l’histoire de la cause palestinienne.

Dans un discours télévisé après l’annonce de l’accord de cessez-le-feu, Al-Hayya a salué « tous ceux qui sont tombés en martyrs dans la bataille la plus honorable et la plus grande cause », soulignant que « le peuple palestinien recouvrira tous ses droits et l’occupation sera vaincue du pays, d’al-Qods et des lieux saints ».

« C’est la ténacité de notre peuple et la bravoure de sa résistance qui ont déjoué les plans de l’ennemi. Nos combattants ont mené des opérations contre l’ennemi avec une volonté et une force que le monde n’a jamais vues de pareilles », a-t-il affirmé.

Al-Hayya a souligné : « Nous n’oublierons pas et nous ne pardonnerons pas. Aucun d’entre nous ne négligera les sacrifices de notre peuple dans la bande de Gaza », notant que « notre ennemi ne verra jamais un moment de faiblesse de notre part, et notre peuple dans la bande de Gaza n’oubliera jamais ceux qui ont participé à la guerre d’extermination. »

Selon lui, le peuple palestinien « a contrecarré les objectifs déclarés et cachés de l’occupation, et aujourd’hui nous prouvons que l’occupation ne vaincra jamais notre peuple et sa résistance ».

Décrivant l’offensive militaire israélienne de 467 jours contre la bande de Gaza de « guerre brutale d’extermination, de crimes nazis et d’hostilité à l’humanité », il a souligné que « les crimes de l’occupation resteront gravés à jamais dans la mémoire du monde comme le génocide le plus odieux des temps modernes ».

Al-Hayya a remercié les « frères d’armes » du Jihad islamique et des Brigades al-Qods, qui ont mené des opérations militaires contre l’occupation israélienne avec les Brigades al-Qassam.

Il a aussi exprimé ses remerciements et ses salutations aux fronts de soutien, à commencer par le « Liban frère où les frères du Hezbollah ont donné des centaines de martyrs, parmi ses dirigeants et moudjahidines sur la voie d’al-Qods, dont à leur tête son Eminence le secrétaire général Sayyed Hassan Nasrallah ».

Al-Hayya a également remercié le mouvement yéménite Ansarullah, qu’il a décrit comme « des frères sincères qui ont transcendé la dimension géographique et changé l’équation de la guerre et de la région ».

Al-Hayya a également remercié les efforts de la République islamique d’Iran, « qui a soutenu notre résistance et notre peuple, et s’est engagée dans la bataille et a détruit le cœur de l’entité dans les opérations Promesse tenue (1) et (2) ».

Il a aussi tenu à remercier « la résistance irakienne qui a surmonté tous les obstacles, pour contribuer à soutenir la Palestine et sa résistance, Ses missiles et ses drones ayant atteint nos territoires occupés. »

Le chef du Hamas à Gaza a aussi salué « la jeunesse révolutionnaire en Cisjordanie, en particulier dans le camp héroïque de Jénine, ainsi qu’à al-Qods et dans l’intérieur occupé ».

Au nom du mouvement, il a également exprimé ses remerciements et sa reconnaissance aux médiateurs qui ont « fait des efforts acharnés et mené de multiples cycles de négociations depuis le premier jour, pour parvenir à une cessation de l’agression et de la guerre d’extermination », dirigée par le Qatar et l’Égypte.