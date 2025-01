Le ministre de l’Information du gouvernement yéménite de Sanaa, Hashem Sharafeddine, a réagi à la décision du président américain Donald Trump de réinscrire le mouvement de résistance Ansarullah sur la liste des “organisations terroristes étrangères”.

Sharafeddine a déclaré depuis la capitale que la décision des États-Unis est l’exemple même de “l’instabilité politique américaine, des contradictions étranges et des échecs purs et simples”.

“Nous figurons sur la liste des organisations terroristes, puis nous en sommes retirés, puis nous y sommes réinscrits, puis retirés à nouveau, pour y être réinscrits une fois de plus ! Cette absurdité illustre bien l’absence de cap de la politique américaine”, a ajouté le ministre.

Il a ajouté que “parfois, la meilleure réponse aux absurdités américaines est de les ignorer” et que “le régime criminel des États-Unis, partenaire du terrorisme israélien, n’est pas en droit de qualifier autrui de terroriste”.

“Mais ce n’est pas nouveau. Les Américains nous ont déjà déclaré la guerre. Pourtant, nous sommes restés forts, nous nous sommes battus pour la justice et avons défendu notre patrie et notre peuple. Nous ne faiblirons pas dans notre mission”.

La Maison-Blanche a annoncé le 22 janvier que Trump a signé un décret réintégrant Ansurallah – qui a fusionné avec les Forces armées yéménites (YAF) – en tant qu’“organisation terroriste étrangère”.

La décision a inversé l’ordre de 2021 de l’ancien président Joe Biden de révoquer la désignation, mise en œuvre au cours du premier mandat de Trump.

Le nouveau décret de Trump cite les attaques yéménites contre les aéroports saoudiens au plus fort de la guerre de la coalition arabe dirigée par Riyad contre le Yémen, qui a débuté en 2015. Il cite également les attaques de missiles et de drones d’Ansarullah et des YAF contre Israël.

Les YAF ont attaqué plus de 100 navires commerciaux directement ou indirectement liés à Israël. En novembre 2023, les YAF ont réussi à s’emparer du Galaxy Leader, un navire lié à Israël, dont les membres d’équipage ont été libérés cette semaine.

Outre ces opérations navales, Ansarullah et l’armée yéménite ont également mené de nombreuses frappes directes de drones et de missiles sur Tel Aviv et ailleurs en Israël, déclenchant de violentes attaques israéliennes contre Sanaa.

L’armée yéménite s’est mise à attaquer également les navires de guerre américains en janvier dernier, en réponse aux débuts de la campagne aérienne de Washington et Londres contre le Yémen – à laquelle Israël a récemment participé lors d’une attaque tripartite massive contre le pays.

Le 19 janvier, les Forces armées israéliennes ont déclaré qu’elles comptent réduire leurs interventions maritimes, parallèlement à l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Les YAF ont fait cette déclaration dans un courriel envoyé aux armateurs du monde entier par l’intermédiaire de leur centre de coordination des opérations humanitaires.

Le Yémen a indiqué qu’il limiterait ses attaques aux seuls navires liés à Israël, précisant qu’il “mettrait fin aux sanctions” visant les autres navires pris pour cible depuis novembre 2023, notamment ceux faisant route vers les ports israéliens.

Le Yémen a également attaqué plusieurs porte-avions américains, dont l’USS Abraham Lincoln et l’USS Harry Truman.

Concernant ses attaques contre des navires battant pavillon israélien ou appartenant à des Israéliens, ces opérations ne “cesseront que lors de la mise en œuvre complète de toutes les phases” du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

L’armée yéménite a débuté ses opérations après le déclenchement de la guerre génocidaire contre Gaza et a juré à plusieurs reprises qu’elle ne s’arrêterait que lorsque la guerre dans la bande de Gaza aura pris fin.

Sources: Spirit Of Free Speech; The Cradle