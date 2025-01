L’Afrique du Sud a augmenté ses exportations de charbon depuis le plus grand terminal du continent pour la première fois en 7 ans, suite à une amélioration des expéditions ferroviaires par la société de logistique publique Transnet SOC Limited.

Selon Bloomberg, les sociétés minières ont exporté 52,1 millions de tonnes depuis la centrale charbonnière de Richards Bay en 2024, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente, selon une présentation de l’entreprise.

Selon l’agence, les expéditions correspondent à peu près à la quantité de charbon arrivant à l’installation par chemin de fer en provenance des mines intérieures.

Transnet n’a pas réussi à atteindre son objectif de transporter 60 millions de tonnes de charbon vers la station RBCT en 2024.

Cependant, cette augmentation indique que les mesures prises par l’opérateur ferroviaire pour faire face à une série de problèmes allant du vandalisme à la pénurie de locomotives commencent à porter leurs fruits, et la gare s’est vu allouer un budget de 55 millions de tonnes cette année.

Au cours du mois dernier, les sociétés minières sud-africaines Thongela Resources Ltd et Exaro Resources Ltd ont salué les initiatives de l’industrie qui améliorent les performances ferroviaires et s’attendent à des gains plus importants.

Un rapport interne consulté par Bloomberg en août dernier prévoyait que les réformes permettraient de porter les opérations à des niveaux records d’ici 2028.

Source: Médias