L’Autorité de radiodiffusion publique israélienne a révélé lundi que le ministre israélien de la Diaspora Amichai Chikli avait annulé son voyage dans la capitale belge, Bruxelles, par crainte d’être arrêté, et non pas pour des « menaces sécuritaires », comme l’avait prétendu le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Ces derniers mois, les activités des organisations de défense des droits de l’homme se sont intensifiées, poursuivant des responsables et des soldats israéliens à l’étranger, accusés d’avoir commis des « crimes de guerre » à Gaza.

Chikli devait prononcer un discours, ce mardi, au Parlement européen, selon la même source.

L’Autorité de radiodiffusion israélienne a déclaré que Chikli avait reçu des instructions des services de sécurité israéliens de ne pas se rendre à Bruxelles par crainte d’être arrêté, et non en raison d' »avertissements concrets » comme l’a déclaré le bureau de Netanyahu dimanche soir.

Citant des sources sécuritaires au sein du Service de sécurité générale (Shabak), l’Autorité de radiodiffusion affirme : « Il n’y a eu aucune menace tangible contre le ministre Chikli, et la décision d’annuler son voyage a été prise par le Conseil de sécurité nationale israélien. »

Et de renchérir: « cette décision a été prise en raison de craintes réelles qu’une fois le ministre Chikli arrivé à Bruxelles, des organisations pro-palestiniennes exigent qu’un mandat d’arrêt soit émis contre lui ».

Selon l’Autorité de radiodiffusion, la Belgique a récemment transmis un message à ‘Israël’ affirmant que « le ministre Chikli ne bénéficiera pas de l’immunité contre une arrestation à Bruxelles ».

Profitant du soutien des USA, Israël a commis un génocide à Gaza entre le 7 octobre 2023 et le 19 janvier 2025. Environ 159 000 Palestiniens sont tombés en martyre et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus de 14 000 disparus.

Le 21 novembre, la Cour pénale internationale a émis deux mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Galant, accusés d’avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité contre les Palestiniens à Gaza.