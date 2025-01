Les Brigades al-Qassam, branche armée du Hamas ont annoncé le martyre de leur chef d’état-major Mohammad al-Deif, de son adjoint Marwan Issa et de 5 chefs militaires de ce mouvement de résistance.

L’annonce a été faite lors d’une intervention retransmise par la télévision par le porte-parole des Qassam, Abou Ubaida.

Les 5 autres martyrs sont le commandant de la section des armes et des services de combat, Ghazi Abou Tamaa, le commandant de la section des ressources humaines, Raed Thabet, le commandant de la brigade de Khan Younes, Rafea Salama, le commandant de la brigade du Nord, Ahmed Al-Ghandour, et le commandant de la brigade centrale, Ayman Nofal.

« Après le martyre des commandants, nos combattants ont intensifié leur combat et leur motivation. Nous combattons par conviction. Chaque commandant martyr sera remplacé par des milliers d’autres », a ajouté Abou Ubaida. « Les commandants se sont élevés en martyrs dans les salles d’opérations, ou pendant les combats frontaux avec les forces de l’ennemi sur les fronts de bataille, ou pendant l’inspection des rangs des combattants », a-t-il précisé.

Et Abou Ubaida de conclure : « Les commandants sont victorieux parce qu’ils ont inspiré des millions de notre peuple et de notre oumma, les incitant à porter la bannière avec eux et après eux. Ils ont triomphé parce qu’ils ont remis la bannière à des commandants braves qui sont leurs compagnons de route et qui ne connaissent pas la défaite ».

Abou Ubaida n’a pas donné de détails supplémentaires sur les dates de leur martyre.

Le 13 juillet 2024, l’armée d’occupation avait affirmé avoir tué Mohammad Deif dans une frappe au sud de la bande de Gaza. Le Hamas n’avait pas confirmé sa mort.