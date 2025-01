Un responsable du populaire service de chat WhatsApp de Meta a déclaré que la société israélienne de logiciels espions Paragon Solutions a ciblé des dizaines d’utilisateurs, dont des journalistes et des membres de la société civile.

Le responsable a déclaré vendredi que WhatsApp a envoyé à Paragon une lettre de cessation et de désistement à la suite du piratage. Dans un communiqué, WhatsApp a déclaré que l’entreprise « continuera à protéger la capacité des gens à communiquer en privé »

Paragon s’est refusé à tout commentaire.

Le responsable de WhatsApp a déclaré à Reuters que l’entreprise a détecté une tentative de piratage d’environ 90 utilisateurs de sa plateforme.

Le responsable a refusé de dire qui était spécifiquement visé ou où il se trouvait géographiquement, se contentant de dire que les cibles comprenaient un nombre non spécifié de personnes de la société civile et des médias. Il a indiqué que WhatsApp avait depuis interrompu le piratage et qu’il renvoyait les cibles vers le groupe canadien de surveillance d’Internet Citizen Lab.

Le fonctionnaire a refusé d’expliquer comment il a été possible de déterminer que Paragon était responsable du piratage. Il a indiqué que les services de police et les partenaires industriels avaient été informés, mais n’a pas voulu entrer dans les détails.

Le FBI n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

John Scott-Railton, chercheur au Citizen Lab, a déclaré que la découverte du logiciel espion de Paragon ciblant les utilisateurs de WhatsApp « nous rappelle que les logiciels espions mercenaires continuent de proliférer et que, ce faisant, nous continuons d’observer des schémas familiers d’utilisation problématique »

Les marchands de logiciels espions tels que Paragon vendent des logiciels de surveillance haut de gamme à des clients gouvernementaux et présentent généralement leurs services comme essentiels à la lutte contre la criminalité et à la protection de la sécurité nationale.

Mais ces outils d’espionnage ont été découverts à plusieurs reprises sur les téléphones de journalistes , de militants , de politiciens de l’opposition , et d’au moins 50 fonctionnaires américains , ce qui suscite des inquiétudes quant à la prolifération incontrôlée de cette technologie.

Paragon – qui aurait été rachetée le mois dernier par le groupe d’investissement AE Industrial Partners , basé en Floride – a tenté de se positionner publiquement comme l’un des acteurs les plus responsables du secteur.

Le site web de l’entreprise annonce « des outils, des équipes et des connaissances basés sur l’éthique pour perturber les menaces insolubles », et les médias citant des personnes familières avec l’entreprise affirment que Paragon ne vend qu’à des gouvernements de pays démocratiques stables.

Natalia Krapiva, conseillère juridique principale en matière de technologie auprès du groupe de défense Access Now, a déclaré que Paragon avait la réputation d’être une meilleure société de logiciels espions, « mais les récentes révélations de WhatsApp suggèrent le contraire »

« Il ne s’agit pas seulement de quelques pommes pourries – ces types d’abus (sont) une caractéristique de l’industrie des logiciels espions commerciaux. »

AE n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Source: Médias