La quatrième partie de l’opération d’échange des prisonniers se poursuit ce samedi avec la libération 3 captifs israéliens contre 183 détenus palestiniens.

Au milieu d’un déploiement massif des éléments des Brigades al-Qassam, encagoulés et armés et en l’absence de foule, le Hamas a remis au Comité international de la Croix-Rouge Yarden Bibas, Ofer Kalderon à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza et Keith Siegel à Gaza city.

Le commandant du bataillon Shati du Hamas, Haitham Hawajri qu’Israël avait assuré avoir éliminé en décembre 2023 était présent lors de la remise Keith Siegel qui détient aussi la nationalité américaine.

Bonnes conditions physiques

Le captif Keith Siegel

Dans un communiqué, le Hamas a indiqué que « malgré les conditions difficiles, les Brigades al-Qassam ont veillé à fournir les soins médicaux au captif Siegel qui souffrait de plusieurs maladies »

« La bonne condition physique et psychologique des prisonniers ennemis illustre les valeurs de la résistance et son engagement moral envers les prisonniers, tandis que l’occupation commet les violations les plus odieuses contre nos prisonniers dans ses prisons », a souligné le Hamas.

« L’opération d’aujourd’hui qui a eu lieu devant une estrade portant les photos des commandants martyrs, Al-Deif et ses frères du Conseil militaire, est un message d’alliance et de loyauté, que les hommes d’Al-Qassam resteront et achèveront leur parcours ».

Les détenus palestiniens

En fin de matinée, le premier bus transportant un premier lot de détenus palestiniens sortait de la prison d’Ofer, en Cisjordanie occupée. Transportant 32 détenus selon les médias israéliens, il est arrivé à Ramallah où un accueil populaire leur a été réservé.

رافعين شارة النصر .. مشاهد من استقبال موكب الأسرى المحررين في رام الله؛ بعد أن حررتهم المقاومة ضمن الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار.. pic.twitter.com/xrpp10mVs6

— فلسطين بوست (@PalpostN) February 1, 2025

Trois autres bus sont arrivés dans l’après-midi à Khan Younes.

Selon l’Organisme pour les affaires de détenus et libérés palestiniens, ce 4eme lot doit comprendre 39 palestiniens qui ont été enlevés à Gaza et 32 en Cisjordanie. Ils purgeaient de longues peines ou à perpétuité.

Devraient être libérés également 111 détenus palestiniens ayant été enlevés dans la bande de Gaza depuis octobre 2023 et détenus sans procès.

Des patients en Egypte

Le point de passage entre Rafah, à l’extrême sud de la bande de Gaza, et l’Egypte a été ouvert samedi pour la première fois depuis mai 2024, permettant le départ de 50 patients accompagnés des 53 de leurs proches, selon le ministère de la Santé du Gaza. Cette ouverture du terminal intervient dans le cadre de l’accord de trêve.

Le Dr Mohamed Zaqout, directeur général des hôpitaux pour le ministère, a précisé à l’AFP que quelque 6.000 personnes étaient prêtes à être évacuées et 12.000 avaient besoin de soins urgents.

Violations israéliennes de l’accord

Concernant l’opération d’échange qui a permis jeudi de libérer 110 palestiniens, des violations israéliennes de l’accord ont été signalées par une source palestinienne selon laquelle 21 détenus palestiniens ont été emmenés malgré eux à Gaza alors qu’ils auraient dû revenir en Cisjordanie. 7 autres détenus devraient aussi avoir le même sort.

Certains détenus qui auraient dû l’être libérés via le passage Kerem Abou Salem pour se rendre en Egypte ont aussi été remis dans la bande de Gaza.

Source: Divers