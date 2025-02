L’armée libanaise tente pour la seconde fois d’entrer dans la localité de Aytaroun dans la casa de Bint Jbeil pendant que ses habitants campent dans ses périphéries ouest.

Dimanche dernier, lors du retour glorieux des habitants du sud avec l’expiration du délai de 60 jours de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu conclu le 26 novembre 2024, l’armée est entrée dans cette localité pour ouvrir la voie à ses habitants. Mais l’armée d’occupation l’a assiégé et depuis ses soldats libanais sont restés cantonnés dans leur position. Des habitants étaient aussi parvenus à rentrer provisoirement à Aytaroun mais ils ont essuyé des tirs israéliens qui ont fait 6 martyrs et des blessés parmi eux.

Le correspondant d’al-Manar au sud du Liban a indiqué ce samedi qu’une unité des forces du 5e régiment d’intervention de l’armée y est de nouveau entrée depuis Wadi Salouqi. Elle tente d’atteindre la région de Ballate dans ses périphéries est et sud où l’armée d’occupation occupe encore plusieurs points. Elle est stationnée dans son entrée et interdit à ses habitants qui campent dans sa périphérie ouest d’y retourner.

La municipalité de Aytaroun leur a aussi demandé de s’abstenir de s’y rendre par crainte que l’armée d’occupation n’ait laissé des engins piégés ou des munitions n’ayant pas encore explosé.

Durant ces deniers jours, les soldats de l’occupation avaient procédé dans cette localité à des opérations de destruction de ses infrastructures au moyen de bulldozers. Ce qu’ils n’avaient pu faire pendant la guerre de 60 jours. Ils sont entrés dans plusieurs maisons et les ont incendiées. Ils ont tendu des embuscades dans cette localité et ont pu kidnapper un certain nombre de ses habitants avant de les libérer ces deux derniers jours.

La situation est semblable dans la localité de Yaroune dont la partie orientale est toujours occupée par les forces israéliennes qui poursuivent la destruction de ses quartiers. Tandis que l’armée libanaise s’est stationnée dans sa moitié occidentale sans pouvoir empêcher les destructions israéliennes. Les dépouilles de 5 martyrs ont été dégagés des décombres.

Dans la localité de Taybeh dans le casa de Marjeyoun du secteur central, la situation est relativement meilleure. Ses habitants ont investi ses quartiers à la recherche des dépouilles de martyrs, mais les drones de l’occupation bombardent régulièrement les équipements et les tronçonneuses utilisés pour cette mission.

Des correspondants au sud ont aussi rapporté que des maisons ont été incendiées dans les localités de Odaysseh et Rob Thaalathine.