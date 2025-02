Le Leader de la Révolution islamique en Iran a salué les progrès de l’Iran dans divers domaines au cours de ces 40 dernières années.

« La nation iranienne a fait preuve de patience et de persévérance pendant plus de 40 ans, alors que toutes les puissances mondiales arrogantes se sont dressées contre elle et ont comploté contre elle. »

Plus loin dans ses propos, le Leader de la Révolution islamique a rendu hommage aux sacrifices des groupes de résistance palestiniens lors de leur combat contre le régime israélien et a promis la victoire imminente du peuple de la bande de Gaza assiégée sur l’entité occupante.

« Si Dieu le veut, Gaza l’emportera sur le régime sioniste », a ponctué l’Ayatollah Khamenei lors d’une réunion, le dimanche 2 février, avec des dizaines de récitateurs et de mémorisateurs du Coran participant à la 41e Compétition internationale du Saint Coran dans la capitale iranienne, Téhéran.

Le Leader iranien a souligné que la République islamique se trouve face à l’Arrogance mondiale aux côtés d’autres pays du monde.

Cependant, l’Ayatollah Khamenei a déclaré : « Ce qui distingue l’Iran de nombreuses autres nations, c’est le courage du peuple iranien à dénoncer les États-Unis comme un agresseur, un menteur, une puissance trompeuse et arrogante, tout en criant « à bas l’Amérique ».

L’Ayatollah Khamenei a souligné la victoire du peuple de Gaza sur le régime sioniste et les États-Unis comme un exemple de la réalisation de ce qui semblait impossible.

« Si l’on avait dit que le peuple de la petite région de Gaza se battrait contre une grande puissance comme les États-Unis et en sortirait victorieux, personne ne l’aurait cru, mais cette chose impossible a été réalisée grâce à Dieu », a-t-il noté.