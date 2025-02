Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé jeudi lancer des préparatifs en vue d’un « départ volontaire » des habitants de la bande de Gaza, après la proposition du président Donald Trump d’une prise de contrôle américaine de ce territoire et d’un déplacement de sa population.

Katz a indiqué dans un communiqué avoir « ordonné à l’armée israélienne de préparer un plan qui permettra à tout habitant de Gaza qui le souhaite de partir vers n’importe quel endroit du monde qui accepte de l’accueillir ».

Le plan, a-t-il précisé, comprendra « des options de sortie aux points de passage terrestres ainsi que des dispositions spéciales pour les sorties par voie maritime et aérienne ».

Katz a souligné que des pays comme l’Espagne, l’Irlande et la Norvège, qui ont critiqué la politique israélienne à Gaza, sont « obligés » d’accueillir les Palestiniens si leurs positions sont sincères, laissant entendre que leur refus dévoilerait leur « hypocrisie », comme il l’a dit. Soulignant que certains pays, comme le Canada, ont organisé des programmes d’immigration qui ont déjà exprimé leur volonté d’accueillir des résidents de Gaza.

Les Gazaouis ne peuvent actuellement pas quitter leur territoire, assiégé par Israël et largement détruit par la guerre de plus de 15 mois qui a fait selon un bilan actualisé plus de 60 milles martyrs et personnes disparues.

L’annonce du ministre israélien de la Défense survient alors que l’administration américaine s’est efforcée de nuancer les propos de M. Trump, qui ont levé un tollé international, l’ONU mettant notamment en garde contre tout « nettoyage ethnique ».

Trump avait lancé mardi l’idée d’une prise de contrôle américaine du territoire et répété que sa population pouvait être déplacée vers l’Egypte et la Jordanie voisines – qui ont catégoriquement rejeté cette option – après une rencontre à Washington avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Après un déluge de critiques internationales, le secrétaire d’Etat Marco Rubio a affirmé que tout transfert des Gazaouis serait temporaire.

Trump veut « reconstruire les bâtiments » afin que « les gens puissent y retourner », a-t-il dit. La Maison Blanche a elle indiqué que Donald Trump ne s’était pas engagé « pour l’instant » à envoyer des troupes à Gaza.

Dans une interview à la chaîne Fox News mercredi soir, M. Netanyahu a qualifié son idée de « remarquable », estimant qu’elle devait être « examinée (…) et réalisée ».

Il a laissé entendre que l’initiative ne signifiait pas nécessairement que les Palestiniens quittent définitivement le territoire.

Ce jeudi, Trump a continué dans la même logique de déplacement des Palestiniens. Il a écrit sur sa page Truth Social que « la bande de Gaza sera remise aux Etats-Unis par Israël à la fin des combats ».

« Les Palestiniens, des gens comme Chuck Schumer, auraient déjà été réinstallés dans des communautés beaucoup plus sûres et plus belles, avec des maisons neuves et modernes, dans la région. Ils auraient réellement une chance d’être heureux, en sécurité et libres. Les Etats-Unis, en collaboration avec de grandes équipes de développement du monde entier, commenceraient lentement et prudemment la construction de ce qui deviendrait l’un des projets les plus grands et les plus spectaculaires de son genre sur Terre. Aucun soldat américain ne serait nécessaire ! La stabilité régnerait dans la région !!! », a-t-il écrit aussi.

Il n’est pas clair pourquoi il a évoqué le chef des démocrates dans la chambre des représentants Chuck Schumer.