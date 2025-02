Le général de brigade Afshin Khajeh Fard, a fait savoir, le vendredi 7 février, au micro de l’agence de presse iranien ISNA que malgré de sévères restrictions, de nombreux pays sont désireux d’importer la technologie et les capacités de drones de l’Iran.

« Les drones de fabrication iranienne jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité et la protection des frontières dans de nombreux pays », a indiqué le chef de l’Organisation des industries aéronautiques iraniennes.

Et d’ajouter : les forces armées iraniennes ont mené des décennies de travaux scientifiques et spécialisés et ont développé les capacités du pays en matière de drones.

Elles ont élaboré « un bon plan stratégique » pour utiliser les drones en vue de défendre le pays, a souligné le général Khajeh Fard, avant de faire part des projets du ministère iranien de la Défense de fabriquer et d’équiper des hélicoptères pour l’armée et le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI).

« La préparation et la fabrication d’hélicoptères de combat sont à l’ordre du jour. Nous avons fait de bons progrès dans la mise en service des hélicoptères existants de l’armée, de la marine et du CGRI grâce à une bonne coopération avec ces forces », a-t-il fait savoir.

Le général Khajeh Fard a noté que l’Organisation des industries aéronautiques iraniennes travaille sur la production d’hélicoptères de combat, prévoyant une période de 4 à 5 ans de plus pour l’accomplissement de ce projet. « Actuellement, la fabrication des hélicoptères de combat est en phase de conception », a-t-il précisé.

Le CGRI a récemment dévoilé un drone super-lourd, baptisé Gaza, et le nouveau type de drone kamikaze Rezvan, alors qu’il continue de mettre à niveau sa technologie de guerre de pointe.

Le drone Gaza a une envergure de 22 mètres et un poids au décollage de 3 100 kilogrammes. Il a une autonomie de vol de 35 heures et une vitesse de vol de 350 kilomètres par heure.

Le drone suicide Rezvan a, quant à lui, une portée de 20 kilomètres et une autonomie de vol de 20 minutes.

Dans le même ordre d’idées, l’armée iranienne a annoncé qu’elle allait recevoir 1 000 drones stratégiques conçus et produits par ses forces et avec le soutien du ministère de la Défense.

Source: Avec PressTV