L’armée d’occupation israélienne a achevé dimanche son retrait du couloir de Netzarim, qui coupe en deux la bande de Gaza, permettant la libre circulation entre le nord et le sud du territoire dans le cadre du fragile accord de trêve avec le Hamas.

Des sources locales ont confirmé que les forces d’occupation israéliennes s’étaient retirées de ce couloir, dont la réouverture fin janvier avait déjà permis à des centaines de milliers de déplacés de regagner le nord du territoire palestinien.

« Les forces d’occupation israéliennes ont démantelé leurs positions et postes militaires, avec le retrait complet de leurs blindés du couloir de Netzarim sur la route de Salaheddine », qui relie le sud au nord de la bande de Gaza, « permettant aux véhicules de circuler librement dans les deux sens », a déclaré à l’AFP un responsable du ministère de l’Intérieur dirigé par le Hamas.

Sur la route de Salaheddine, poussiéreuse et défoncée, des hommes, des femmes et des enfants traversaient à pied ce couloir qui relie l’est à l’ouest de la bande de Gaza, entre la frontière israélienne et la Méditerranée, pour retrouver leur maison détruite par la guerre.

Samedi, un haut responsable du Hamas avait déclaré à l’AFP que les forces d’occupation israéliennes devaient se retirer de ce passage après le cinquième échange, selon les termes de l’accord de trêve en vigueur depuis le 19 janvier pour une première phase de six semaines.

