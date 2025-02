Le porte-parole du haut comité chargé des funérailles du maître des martyrs de la nation, Sayed Hassan Nasrallah et Sayed Hashem Safieddine a tenu, ce mardi, une conférence de presse au cours de laquelle il a expliqué plusieurs points liés à cette occasion.

Cheikh Ali Daher a révélé que « plus de 79 pays du monde entier participeront, au niveau populaire ou officielle, aux funérailles du maitre des martyrs de la nation Sayed Hassan Nasrallah, le 23 février 2025 ».

Et d’ajouter : « Le jour des funérailles de Sayed Nasrallah est un jour de deuil pour le leader des opprimés face aux arrogants, et pour le martyr de l’humanité face à l’impérialisme ».

« Le 23 février 2025 marquera une nouvelle histoire de la victoire du sang sur l’épée… Ces funérailles constituent un grand jour comme la nation, un jour qui unit et ne divise pas. Le jour d’adieu au maître des martyrs de la nation, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, et à son frère et partisan, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hashem Safieddine, continuera d’inspirer les peuples libres du monde pour de nombreuses décennies à venir », a-t-il renchéri.

Il a en outre expliqué que « le principal rassemblement se fera à l’intérieur de la Cité sportive Président Camille Chamoun, vu qu’il est l’endroit le plus approprié pour accueillir une partie du grand nombre des participants à ces funérailles ».

« La cérémonie funéraire débutera à 13h00 (heure de Beyrouth/Qods). Ensuite, les deux cercueils entreront dans un véhicule spécial. Puis aura lieu la prière et un discours du secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem. La durée estimée du programme des funérailles est d’environ une heure ».

« Puis la foule ayant investi les rues accompagnera le cercueil de son bien aimé jusqu’au lieu de son inhumation près de l’aéroport de Beyrouth ».