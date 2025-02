Plus de 350 rabbins, ainsi qu’un certain nombre d’autres signataires dont des créateurs et activistes juifs, ont signé une annonce dans le New York Times condamnant le plan du président américain Donald Trump visant à procéder à un « nettoyage ethnique » des Palestiniens à Gaza, rapporte le journal britannique The Guardian.

« Trump a appelé au déplacement de tous les Palestiniens de Gaza », peut-on lire sur l’annonce, signée par des rabbins, dont Sharon Bruce, Roly Matalon et Alissa Wise, ainsi que par des créateurs et activistes juifs, dont Tony Kushner, Ilana Glazer, Naomi Klein et Joaquin Phoenix. « Le peuple juif dit Non au nettoyage ethnique ».

« Cela arrive à un moment critique, alors que les lignes rouges politiques qui étaient autrefois considérées comme inébranlables se déplacent rapidement à mesure que l’alliance Trump-Netanyahu se solidifie à nouveau », a déploré Cody Edgerly, directeur de la campagne « In Our Name » et l’un des organisateurs de la publicité.

Il a ajouté : « Notre message aux Palestiniens est que vous n’êtes pas seuls, notre inquiétude n’a pas faibli et nous sommes déterminés à lutter de toutes nos forces pour mettre fin au nettoyage ethnique à Gaza. »

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, la semaine dernière, le président américain a lancé son projet de vouloir déplacer vers l’Egypte et la Jordanie les deux millions de Palestiniens de la bande de Gaza qui ont survécu à la guerre israélienne de 15 mois qui a fait selon un bilan encore provisoire plus de 48 mille martyrs.

Le rabbin Toba Spitzer a à son tour décrit la proposition de Trump comme un « plan sinistre » – invoquant l’héritage douloureux de la Nakba de 1948, au cours de laquelle des centaines de milliers de Palestiniens avaient été déplacés de force de leurs foyers par des groupes paramilitaires sionistes.

Dans un communiqué de presse accompagnant la publicité, Spitzer, qui est le rabbin principal de la congrégation Dorshei Tzedek à Newton, dans le Massachusetts, a déclaré : « Il est d’une importance vitale que nous, dans la communauté juive américaine, ajoutions notre voix à celle de tous ceux qui refusent d’accepter ce plan insidieux. Le rêve d’Hitler de faire de l’Allemagne un « Judenrein », « purifié des Juifs », a conduit au massacre de notre peuple. »

« Nous savons aussi bien que quiconque à quelle violence ces fantasmes peuvent conduire. Il est temps de rendre le cessez-le-feu permanent, de ramener tous les otages chez eux et de nous joindre aux efforts de reconstruction de Gaza pour le bien et avec les gens qui y vivent », a ajouté Spitzer.

Trump se prend pour Dieu

Peter Beinart, rédacteur en chef de Jewish Currents, qui a également signé l’annonce, a déclaré : « Il est tout à fait horrifiant de voir à quel point des personnes qui jouissent d’une grande légitimité et d’un grand respect dans notre communauté sont prêtes à soutenir quelque chose qui serait considéré comme l’un des plus grands crimes du 21e siècle. »

Le rabbin Yosef Berman, du New Synagogue Project de Washington DC, a déclaré que Trump « semble croire qu’il est Dieu avec l’autorité de diriger, de posséder et de dominer notre pays et le monde ».

« L’enseignement juif est clair : Trump n’est pas Dieu et ne peut pas priver les Palestiniens de leur dignité ni voler leurs terres pour une transaction immobilière. Le désir de Trump de procéder à un nettoyage ethnique des Palestiniens de Gaza est moralement odieux. Les dirigeants juifs rejettent les tentatives de Trump de tirer profit du déplacement et de la souffrance des Palestiniens et doivent agir pour mettre un terme à ce crime odieux », a ajouté Berman.

Source: Médias