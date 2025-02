L’archevêque de Sébaste pour les grecs orthodoxes de Palestine occupée, Mgr Atallah Hanna a envoyé un message de condoléances et d’hommage au Maître des Martyrs de la Oumma sayed Hassan Nasrallah et à ses compagnons, à l’approche de la cérémonie de leurs funérailles prévues dimanche 23 février 2025.

Ci-dessous le texte de son message :

« Dans quelques jours, le Liban sera le théâtre d’un événement grandiose et exceptionnel, qui est celui des funérailles de Son Eminence Sayyed Hassan Nasrallah et des martyrs qui étaient avec lui. Depuis al-Qods, nous exprimons notre plus grand respect pour les sacrifices de son Éminence, de ses compagnons et ses collaborateurs. Ils ont soutenu la Palestine, ont défendu la Palestine et ont payé un prix cher pour la Palestine. Nous resterons fidèles à leurs sacrifices. Tous les Palestiniens resteront fidèles aux sacrifices de son Éminence sayed et de ses compagnons. Nous n’oublierons jamais ceux qui ont soutenu la Palestine et ont défendu la Palestine dans les moments les plus sombres et les circonstances les plus difficiles.

Aujourd’hui, la cause palestinienne est l’objet de complots. Nos ennemis veulent et cherchent à déplacer notre peuple et à liquider notre cause, mais les Palestiniens ne brandiront pas le drapeau de la reddition. Ils s’accrochent à leurs droits, à leurs constantes et à leurs principes. Le mot reddition ne figure pas dans notre dictionnaire palestinien. ‏

Chers amis, nous sommes tous une seule famille, nous sommes tous une seule nation face aux projets coloniaux qui ne visent pas seulement la Palestine, mais plutôt la nation entière. Notre message était et restera que la Palestine est la boussole, et quiconque a la Palestine comme boussole est au bon endroit, et quiconque a sa boussole dans d’autres endroits est au mauvais endroit, et nous l’appelons à corriger sa distorsion et à orienter sa boussole dans la bonne direction. ‏

Chers amis, notre message en ce moment est que nous devons être unis en tant que nation, chrétiens et musulmans, toutes les communautés et confessions confondues. Ils veulent que nous soyons fragmentés, désintégrés. Ils veulent que nous parlions le langage du sectarisme. Ils veulent que nous soyons divisés entre nous-mêmes, afin de pouvoir faire passer leurs projets selon un règle bien connue que nous avons toujours rappelé : « Diviser pour régner ». Ils veulent nous diviser afin de pouvoir faire passer leurs projets coloniaux qui visent la Palestine et toute la nation. ‏

Nous resterons chrétiens et musulmans dans ce Levant, une seule nation, notre boussole est Al-Qods, notre cause est la Palestine, et nous ne devons permettre à personne ni à aucun parti de chercher à faire passer ses projets visant à diviser les divisés et à fragmenter les fragmentés. Nous sommes une seule famille, c’est ainsi que nous étions et c’est ainsi que nous resterons. »

Source: Médias