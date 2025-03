Le département d’État américain a désigné le mouvement de résistance yéménite Ansarullah comme une « organisation terroriste étrangère », concrétisant ainsi l’une des promesses du président Donald Trump lors de sa prise de fonctions en janvier.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a annoncé mardi que le département avait rétabli cette désignation, avant de prétendre que les activités d’Ansarullah « menacent la sécurité des civils et du personnel américains » en Asie de l’Ouest, ainsi que la sécurité des partenaires régionaux de Washington et la stabilité du commerce maritime mondial ».

Le président américain, Donald Trump, a signé en juin un décret annulant la décision de l’administration de l’ancien président américain Joe Biden de retirer Ansarullah de la liste des organisations terroristes étrangères.

Depuis le début de la guerre à Gaza, Ansarullah a mené des attaques contre le régime sioniste dans les territoires occupés et les navires liés à ce régime et de ses soutiens dans le golfe d’Aden et en mer Rouge pour défendre le peuple palestinien.

En décembre 2023, la mission baptisée « Prosperity Guardian », une coalition multinationale dirigée par les États-Unis dans le but présumé de protéger la sécurité maritime et la navigation en mer Rouge, a été formée. Mais à peine un mois plus tard, le pays n’a pas réussi à réunir de partenaires de coalition, et la moitié des pays ont refusé d’annoncer publiquement leur participation.

Sous l’administration Biden et pendant la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, les États-Unis, ainsi que la Grande-Bretagne et la France, ont mené des attaques contre le Yémen.