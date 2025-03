Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a dénoncé vendredi les tentatives d’imposer une « loi de la jungle » dans le monde et promis que Pékin répondrait « fermement » à la guerre commerciale lancée par Donald Trump.

Le président américain a imposé cette semaine de nouveaux droits de douane généralisés sur les produits chinois, après une mesure similaire en février. Ils devraient affecter des centaines de milliards d’euros d’échanges commerciaux.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump bouleverse l’ordre international, entre la pression exercée sur l’Ukraine pour négocier un accord de paix avec la Russie et sa proposition de déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza.

Dans ce contexte, Wang Yi, lors d’une conférence de presse, a présenté vendredi la Chine comme un phare de « stabilité » dans un monde instable.

Il a défendu la coopération sino-américaine en matière de lutte antidrogue, notamment sur le fentanyl. C’est au nom d’une collaboration jugée insuffisante dans ce domaine que Washington a imposé ses droits de douane sur les produits chinois.

Les Etats-Unis n’auraient pas dû « répondre par de l’ingratitude, et encore moins en imposant des taxes injustifiées », a déploré Wang Yi.

« Il y a environ 190 pays dans le monde », a-t-il ajouté. « Imaginez si chaque pays mettait l’accent sur sa propre priorité et croyait en (sa) force et (son) statut, le monde verserait dans la loi de la jungle. »

« Pas de vainqueur dans un conflit… Pas de perdant dans une négociation »

L’actuelle politique américaine n’est ainsi « pas celle d’un grand pays responsable », a estimé Wang Yi.

Le ministre s’exprimait en marge de la session parlementaire annuelle, le principal événement politique de l’année en Chine.

Wang Yi en a profité pour plaider en faveur de relations sino-américaines apaisées.

« Si la coopération est choisie, elle peut aboutir à un bénéfice réciproque. Mais si la pression continue, la Chine répondra fermement », a-t-il souligné.

Sur le dossier de l’Ukraine, envahie par l’armée russe le 24 février 2022, l’expérimenté diplomate a également appelé, comme le fait Pékin depuis le début de la guerre, à négocier la paix.

« Il n’y a pas de vainqueur dans un conflit, et il n’y a pas de perdant dans une négociation », a-t-il déclaré. « La Chine salue et soutient tous les efforts en faveur de la paix. »

Dans le même registre, le ministre a appelé « les grandes puissances » à « promouvoir un cessez-le-feu total et durable à Gaza et accroître l’aide humanitaire » dans le territoire côtier, où une trêve est en vigueur depuis le 19 janvier entre Israël et le mouvement de résistance palestinien Hamas.

« Dénigrer la Chine »

La Chine a promis cette semaine qu’elle se battrait « jusqu’au bout » si les Etats-Unis poursuivent leur guerre commerciale, critiquant un bras de fer qui « déstabilise » l’économie mondiale.

Le géant asiatique s’est fixé mercredi un objectif de croissance annuel « d’environ 5% », ambitieux au moment où la guerre commerciale entre Pékin et Washington pèse sur une économie chinoise déjà lestée par une consommation atone et une crise dans l’immobilier.

Au niveau régional, les tensions entre la Chine et les Etats-Unis ont persisté tout au long de l’année écoulée, notamment autour de l’île de Taïwan, que Pékin revendique.

« Réaliser l’unification complète de la patrie est l’aspiration commune de tous les Chinois. C’est la tendance générale de l’histoire et c’est une juste cause », a plaidé Wang Yi.

« Jouer la carte de Taïwan pour essayer de contrer la Chine, c’est comme essayer de mettre son bras pour arrêter un train en marche », a-t-il souligné, une apparente référence au soutien militaire et politique de Washington à Taipei.

Wang Yi a également évoqué l’autre dossier régional sensible, celui de la mer de Chine méridionale, où Pékin revendique la quasi-totalité les îlots, au détriment d’autres pays voisins.

Le ministre a accusé vendredi les Philippines d’avoir volontairement provoqué des incidents ces derniers mois avec des navires ou des aéronefs chinois, près de zones disputées.

« Chaque fois que les Philippines mènent une action en mer, c’est sur la base d’un scénario écrit par des forces extérieures à la région, et sous les caméras des médias occidentaux, qui filment en direct », a déclaré Wang Yi.

« Cette pièce de théâtre suit toujours le même schéma et le même objectif : délibérément dénigrer la Chine », a-t-il affirmé.

Source: AFP