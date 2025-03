Le ministre israélien de la guerre, Israel Katz, a effectué le mardi 11 mars une visite aux positions de l’armée d’occupation israélienne au sommet du mont Hermon, dans le Golan syrien occupé.

Accompagné du vice-chef d’état-major, le général Tamir Yadai, et du commandant de la 210e division, le général de brigade Yair Palai, le ministre Katz a déclaré : « Chaque matin, lorsque Jolaní (Ahmad Charaa, président syrien par intérim) ouvrira les yeux au palais présidentiel à Damas, il verra Tsahal l’observer depuis les hauteurs de l’Hermon et se souviendra que nous sommes ici, et dans toutes les zones de sécurité du sud de la Syrie, pour protéger les habitants du Golan et de la Galilée contre toute menace venant de lui et de ses amis ».

Et d’ajouter : « Tsahal se prépare à rester en Syrie pour une durée indéterminée » et les forces israéliennes maintiendront leur présence dans la zone de sécurité et sur le mont Hermon.

« Nous nous assurerons que toute la zone de sécurité dans le sud de la Syrie reste démilitarisée et libre d’armes et de menaces, tout en protégeant également la sécurité des Druzes dans la région », a-t-il dit.

Katz a également fait référence aux bombardements israéliens contre la Syrie: « Hier soir, nous avons agi avec force contre des cibles militaires et frappé plus de 40 objectifs dans le sud de la Syrie pour mettre en œuvre la politique que nous avons annoncée et prévenue, et pour déjouer les menaces contre Israël. »

Le ministre a conclu en évoquant les relations avec la population locale : « Nous renforcerons les liens avec les habitants de la région et prochainement, le 16 du mois, commencera le travail des Druzes dans les localités du plateau du Golan. »