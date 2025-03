Le guide suprême de la Révolution islamique en Iran, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a affirmé vendredi que les menaces américaines contre son pays ne mèneraient « nulle part », à l’heure où l’Iran prépare sa réponse à une lettre du président Donald Trump appelant à des négociations conditionnées sur le nucléaire.

« Les Américains doivent savoir que les menaces ne les mèneront nulle part face à l’Iran. Eux et d’autres doivent savoir qu’ils recevront une gifle sévère s’ils portent atteinte à la nation iranienne », a déclaré l’Ayatollah Khamenei dans un discours retransmis en direct à la télévision.

Il a en outre déclaré : « Nous avons perdu d’éminentes personnalités libanaises et iraniennes l’année dernière, et le résultat de notre lutte sera la défaite de l’entité sioniste »

Et de poursuivre : « les politiciens américains et européens commettent une erreur lorsqu’ils prétendent que les factions de la Résistance sont des agents de l’Iran ».

Dans un autre discours à l’occasion du Nouvel An iranien (Norouz), l’Ayatollah Khamenei a appelé, le jeudi 20 mars, la nation islamique (Oummah) et les gens libres au monde à s’opposer au génocide des Palestiniens.

« Je dois évoquer également les évènements de ces derniers jours. La reprise de l’attaque du régime des occupants sionistes contre Gaza, est un crime immense et catastrophique. L’Oummah islamique unie doit se dresser face à cet événement et mettre de côté ses divergences sur diverses questions. Ce problème est celui de l’Oummah islamique. En plus, tous les gens libres du monde, aux États-Unis, dans les pays occidentaux et européens, ainsi que dans d’autres pays, doivent s’opposer fermement à ces actes perfides et catastrophiques, qu’ils sont en train de commettre. Encore une fois, des enfants sont tués, des maisons sont détruites, des gens sont déplacés, et les nations doivent empêcher cette tragédie. Bien sûr, les États-Unis sont également complices dans cette tragédie. Ceux qui sont experts en politique dans le monde, reconnaissent tous que cette action a été menée sur l’ordre des États-Unis, ou du moins avec leur accord et leur feu vert. Par conséquent, les États-Unis sont également complices de ce crime. C’est aussi le cas pour les événements au Yémen. L’attaque contre le peuple yéménite, contre les civils yéménites, est également un crime qui doit absolument être arrêté ».