Dans la soirée de ce samedi, l’armée d’occupation israélienne a mené une deuxième vague de raids aériens contre plusieurs régions du sud et de l’est du Liban.

Des frappes ont visé un bâtiment dans le quartier al-Athar dans la ville de Tyr (Sour), tuant deux personnes et en en blessant 7 autres.

Dans le district de Tyr, au sud du Liban, ont été visés plus d’une fois les régions de Wadi Zibqine, Wadi Choumariyeh, les périphéries de la localité Deir Qanoune an-Nahr, et une maison à al-Qalila où un martyr et 3 blessés ont été déplorés.

Toujours au sud du Liban, des raids ont visé les hauteurs de l’Iqlim al-Touffah, la région située entre Deir al-Zahrani Houmine al-Fawqa et Roumine.

A l’est du Liban, des raids ont ciblé la vallée située dans les faubourgs de la localité de Nabi Chite et la localité Sari’ine dans la Bekaa, ainsi que les périphéries de la localité al-Qasr et la localité Hoch sayed Ali dans le Hermel, à la frontière avec la Syrie.

Selon un bilan premier, il y a eu 10 blessés dans les raids ennemis israéliens sur la Bekaa et le Hermel.

Dans la journée, après des tirs de 5 roquettes non revendiqués en direction de la colonie frontalière de Metulla en Haute Galilée, une vingtaine de raids et un pilonnage d’artillerie ont visé plusieurs villages au sud du Liban. Dont les régions de Mlita, Safi, Soujod, Bsalya, Kfar Houna, ainsi que Yohmor al-Chqif, Kfar Kila, Beit Lif, Teir Harfa, al-Jebbine, al-Mahmoudiyeh, Ramia et Aïta al-Chaab.

Le ministère libanais de la Santé a rendu compte de 5 martyrs dont un enfant et de 11 blessés dont deux enfants dans les raids perpétrés au milieu de la journée sur une maison dans la localité de Touline, dans le district de Marje’youne.

Dans un communiqué, le Hezbollah a nié toute implication dans les tirs de roquettes en direction de la colonie de Metulla. Il a accusé « l’ennemi israélien » de chercher « des prétextes pour poursuivre ses attaques contre le Liban ».

Selon l’AFP, seulement 8% des Israéliens sont revenus à Metulla et certains habitants sont repartis samedi après les tirs, a indiqué le maire de la ville, David Azoulay. « Nous devrions reprendre la guerre, même si une seule balle est tirée vers Israël », a-t-il dit.

L’armée d’occupation israélienne a violé des centaines de fois l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur fin novembre dernier. Aux termes de cet accord conclu sous l’égide des Etats-Unis, Israël devait se retirer du sud du Liban, où seuls l’armée libanaise et les Casques bleus de l’ONU devraient être déployés. Des forces israéliennes ont été maintenues dans cinq positions stratégiques libanaises.

Source: Divers