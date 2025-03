Les Brigades Qassam, la branche militaire du Hamas, ont publié lundi sur leur compte Telegram une vidéo de deux captifs israéliens, intitulée « Dites-leur, Ohad ! »

La vidéo d’un peu plus de trois minutes montre les deux captifs assis s’exprimant en hébreu devant la caméra. Ils s’adressent à un captif qui a déjà été libéré, lui demandant de raconter ce qu’il a vécu en captivité pour accélérer leur libération.

Les deux hommes se sont présentés comme étant « le prisonnier numéro 21 » et « le prisonnier numéro 22 ». Ils ont été identifiés par la presse israélienne comme étant Elkana Bohbot et Yossef-Haïm Ohana, tous deux enlevés au festival de musique Nova.

Ils ont dit : « Nous tenons à ce que vous sachiez que le Hamas ne nous a pas demandé de dire ce que nous dirons dans cette vidéo. Il ne s’agit pas de guerre psychologique. Nous les avons suppliés de nous exprimer, et j’espère que vous entendrez notre voix. »

Ils ont poursuivi : « Avant l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu, les points de passage étaient fermés, nos conditions de vie étaient difficiles, nous ne recevions presque pas de nourriture et il n’y avait aucun endroit sûr. Lorsque l’accord a été conclu et les points de passage ont été ouverts, les combattants du Hamas ont pris soin de nous et nous avons commencé à nous sentir mieux. Nous avons été soulagés de notre faim et avons recommencé à respirer de l’air frais. Mais nous avons subi un coup dur le 18 de ce mois, lorsque la guerre à Gaza a repris. »

Ils ont souligné que « la reprise de l’offensive par Israël entraînera notre perte. Hier, lors d’une attaque israélienne, nous avons vu la mort de nos propres yeux, et nous étions les plus proches de la mort. »

Israël a repris ses violentes frappes aériennes sur la bande de Gaza la semaine dernière avant de renvoyer des troupes au sol dans des zones du territoire palestinien évacuées pendant la trêve qui avait débuté le 19 janvier et duré deux mois. Plus de 700 martyrs ont succombé alors que la famine menace de nouveau, en raison du blocus qui a été réimposé en interdisant l’entrée de l’aide humanitaire.

Selon l’AFP, la presse israélienne a mentionné leurs noms sans diffuser la vidéo, considérée néanmoins comme une « preuve de vie » des deux hommes.

S’adressant à Ohad, un ex-captif israélien qui a été libéré le 8 février dans le cadre de la première phase de l’accord d’échange des prisonniers conclu avec l’entrée en vigueur du cessez-le-feu el 19 janvier, ils ont assuré : « Tu étais avec nous, en captivité, avant ta libération via l’opération d’échange. Raconte à tout le monde ce dont nous endurons. Explique-leur comme c’est difficile de rester ici loin de nos familles. Dites-leur Ohad »

Selon l’AFP, la famille d’Elkana Bohbot a réagi à la diffusion de la vidéo s’adressant au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et au président américain Donald Trump.

« S’il vous plaît, imaginez que c’est votre fils, le père de votre petit-enfant, qui attend de voir la lumière du jour, qui entend les bombes de l’armée et qui vit dans la peur constante de mourir », écrit la famille.

« Cette vidéo est un signe de vie mais nous voulons qu’Elkana revienne vivant à la maison », poursuit la famille d’Elkana Bohbot.