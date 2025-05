Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal ben Farhan, a annoncé samedi que « son pays et le Qatar apporteront un soutien financier conjoint aux fonctionnaires syriens ».

Cela s’est déroulé lors d’une conférence de presse avec son homologue syrien, Asaad al-Shaibani, à Damas. Il a affirmé « le soutien de son pays à la levée des sanctions contre la Syrie et à l’avancement du processus de reconstruction ».

Ben Farhan a déclaré : « Nous souhaitons que la Syrie retrouve sa position et son statut naturels, et nous œuvrerons pour y parvenir ». Il a indiqué avoir examiné avec al-Shaibani « les possibilités de renforcer la coopération bilatérale dans un esprit de fraternité », exprimant son aspiration à « renforcer le partenariat entre les deux pays ».

Ben Farhan a salué la réponse du président américain Donald Trump aux demandes de levée des sanctions contre la Syrie, estimant que cela « contribuera à stimuler l’économie et à améliorer les conditions de vie du peuple syrien ».

Détails du soutien financier de l’Arabie saoudite et du Qatar

Plus tard, un communiqué conjoint de l’Arabie saoudite et du Qatar a indiqué que « le soutien financier aux fonctionnaires syriens sera d’une durée de trois mois ».

Le communiqué, publié par les agences de presse saoudiennes et qataries, explique que « ce soutien s’inscrit dans le prolongement de leur soutien précédent au règlement des arriérés de la Syrie envers le Groupe de la Banque mondiale, qui s’élevaient à environ 15 millions de dollars ».

Le communiqué a souligné que « ce soutien reflète l’engagement de l’Arabie saoudite et du Qatar à soutenir la stabilité de la Syrie, à alléger les souffrances humanitaires et à promouvoir les intérêts du peuple syrien ».

Développement et stabilité économique

Les deux pays ont affirmé « leur engagement indéfectible à soutenir les efforts de développement et à promouvoir la stabilité économique et sociale en Syrie ».

Le communiqué a insisté sur l’importance « de coordonner les efforts avec la communauté internationale et les organisations régionales et internationales afin de garantir un soutien durable et de réelles opportunités de développement au peuple syrien ».

Le ministre saoudien des Affaires étrangères est arrivé samedi à Damas à la tête d’une délégation économique de haut niveau composée de conseillers et de responsables des ministères des Finances, de l’Investissement et des Affaires étrangères. Il a rencontré le président syrien par intérim, Ahmad al-Charaa (alias Golani).

Accords d’un milliard de dollars

Jeudi dernier, la Syrie et un consortium d’entreprises internationales ont signé un accord et un protocole d’accord d’une valeur de 7 milliards de dollars dans le secteur de l’énergie.

Al-Shaibani a déclaré : « Notre choix en Syrie est la souveraineté économique, et la force de notre partenariat avec l’Arabie saoudite réside dans nos intérêts communs ».

Il a souligné que « la reconstruction de la Syrie ne sera pas imposée de l’étranger, mais sera menée par le peuple syrien, saluant toutes les contributions à cet égard ».