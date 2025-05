L’ONU a accusé des « individus armés » d’avoir pillé vendredi de « grandes quantités » de matériel médical et de suppléments nutritionnels tout juste arrivés dans un hôpital de campagne dans le centre de la bande de Gaza, où la situation humanitaire reste désastreuse.

« Aujourd’hui, un groupe d’individus armés a pris d’assaut les entrepôts d’un hôpital de campagne de Deir el-Balah, pillant de grandes quantités d’équipement médical, de fournitures, de médicaments et de suppléments nutritionnels destinés aux enfants qui souffrent de malnutrition », a déploré le porte-parole du secrétaire général de l’ONU Stéphane Dujarric, notant que ces biens étaient arrivés la veille par camions via le point de passage de Kerem Shalom.

« Alors que les conditions sur le terrain continuent à se détériorer et que l’ordre public et la sécurité s’effondrent, des pillages continuent à être rapportés », a-t-il noté.

Mais il a fait une différence entre l’événement de vendredi et le pillage mercredi d’un entrepôt de nourriture du Programme alimentaire mondial de l’ONU (PAM) par des Palestiniens « affamés » et désespérés face aux volumes limités d’aide humanitaire autorisés à entrer dans Gaza par Israël depuis quelques jours, après plus de deux mois et demi de blocage.

« Cela semblait être beaucoup plus organisé et différent de pillages que nous avons vus ces derniers jours, notamment à l’entrepôt du PAM (..). C’était une opération organisée, par des hommes armés », a-t-il insisté.

Depuis le début de la semaine dernière, Israël autorise à nouveau le passage limité de camions de l’ONU via le point de passage de Kerem Shalom. Les Nations unies assurent qu’il s’agit d’une « goutte d’eau » dans l’océan des besoins et dénoncent des procédures compliquées, avec notamment des véhicules qui doivent être déchargés puis rechargés, et des demandes d’accès parfois refusées par les autorités israéliennes.

Sans oublier les conditions de sécurité dans un territoire qui subit les représailles militaires israéliennes depuis l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023.

Jeudi, l’ONU et ses partenaires « n’ont pu collecter que cinq camions du côté palestinien de Kerem Shalom » et « 60 autres camions ont dû retourner au point de passage en raison des hostilités dans la zone », a indiqué Stéphane Dujarric, alors qu’Israël accuse l’ONU de ne pas venir récupérer l’aide disponible.

« Ce n’était plus sûr d’utiliser la route » que l’armée israélienne avait autorisé à prendre, a-t-il noté, soulignant que « de nombreux gangs armés » opèrent autour de Kerem Shalom.

Et les cinq camions ayant pu passer transportaient du matériel médical pour l’hôpital de campagne de Deir el-Balah, mais la plupart de cette cargaison a été pillée dans l’attaque de vendredi, a-t-il précisé.

Le Hamas accuse des gangs liés à Israël d’être derrière ces pillages.

Source: Avec AFP