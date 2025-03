Le cabinet de sécurité israélien a approuvé, samedi soir, l’ouverture d’un tunnel entre les localités palestiniennes d’al-Eizariya et d’al-Za’im, ouvrant la voie à l’annexion de la colonie de Ma’ale Adumim à la ville d’AlQods occupée.

Le journal israélien « Israel Hayom » a rapporté que le cabinet a approuvé la construction d’un tunnel entre Al-Eizariya et Al-Zaim, en prélude à l’annexion de Ma’ale Adumim à AlQods et par conséquent empêchant les Palestiniens d’y passer, coupant ainsi la route entre les villes de Bethléem, AlKhalil Hébron et Jéricho.

L’approbation du plan, présenté par le ministre israélien de la guerre Israel Katz, est intervenue après plusieurs années de report par les gouvernements précédents.

Le plan vise à éloigner les Palestiniens du tracé de la zone et des routes reliant Ma’ale Adumim à AlQods, qui ne seront désormais accessibles qu’aux Israéliens.

Selon l’agence de presse palestinienne Ma’an, le budget alloué à la route « Tissu de vie » s’élève à 335 millions de shekels, qui seront déduits du « fonds supplémentaire de l’administration civile ».

Commentant cette décision, le ministre israélien de la guerre a déclaré que « l’approbation de relier Jérusalem (AlQods occupée) à (la colonie de) Ma’ale Adumim est une décision historique qui renforcera l’activité de colonisation ».

Une « nouvelle route d’apartheid »

Pour sa part, l’ONG anti-colonisation La paix maintenant a dénoncé sur X une « nouvelle route d’apartheid ».

Le Hamas a de son côté condamné le projet et affirmé dans un communiqué que « l’expansion continue des projets de colonisation à AlQods occupée expose les intentions malveillantes de l’occupation ».

La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé par ‘Israël’ depuis 1967, où vivent environ trois millions de Palestiniens aux côtés de près d’un demi-million d’Israéliens implantés dans des colonies, en dépit du droit international.