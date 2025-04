L’Iran a affirmé mercredi n’avoir reçu aucun message des États-Unis concernant l’éventuelle annulation de la visite de son envoyé au Moyen-Orient, Steve Witkoff, à Oman.

C’est ce qu’a rapporté mercredi la télévision iranienne, qui a déclaré que » la possibilité d’annuler la visite de Witkoff à Oman si des pourparlers directs n’ont pas lieu n’est rien d’autre que des mensonges et une guerre psychologique ».

Il a ajouté que l’Iran « ne se soucie pas de telles pressions pour imposer un cadre de négociation spécial », soulignant que « Téhéran poursuivra le cours des négociations avec une approche responsable et rationnelle, basée sur ses intérêts nationaux ».

Le Washington Post a cité un responsable américain déclarant que « Wittkoff pourrait ne pas se rendre à Oman si les discussions ne sont pas directes avec les Iraniens ».

Plus tôt dans la journée, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a souligné que les négociations « doivent être menées dans une position d’égalité, d’équité et d’honneur, et non sous une pression extrême et des menaces militaires ».

Lors d’une rencontre avec un groupe d’intellectuels algériens, de militants culturels et de professionnels des médias à Alger, Araghchi a déclaré : « La voie vers la diplomatie n’est pas encore fermée », déclarant que « l’Iran est capable de négocier indirectement avec les États-Unis ».

Source: Médias