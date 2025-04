Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu’à Mascate, l’ordre du jour consistait uniquement sur la tenue de négociations indirectes.

En ce qui concerne le lieu du prochain tour des négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis, Esmaïl Baghaï a déclaré : « Nous réfléchissons actuellement à la possibilité de les tenir à Oman ou ailleurs, et Oman continuera en tout cas à jouer le rôle de médiateur. »

Baghaï a ajouté : « La position de l’Iran est bien claire ; les négociations se limitent à la question nucléaire et à la levée des sanctions ; et nous n’aurons pas d’autres thèmes à négocier avec la partie américaine. Cela a été la base des négociations à Mascate. »

« C’était notre base de travail et nous étions tenus à ne parler avec la partie américaine que de la question nucléaire et de la levée des sanctions, conformément aux ordres des hauts responsables de la République islamique d’Iran et sur la base de la conviction de l’appareil diplomatique », a-t-il indiqué.

« Nous étudions actuellement la possibilité de tenir les prochains tours des négociations à Oman ou ailleurs, mais Oman continuera à jouer le rôle de médiateur », a déclaré Baghaï.

Il a poursuivi : « Où que ce soit, Oman sera responsable de prendre les dispositions nécessaires concernant l’emplacement des délégations et la manière dont les messages seront échangés, mais il pourra s’agir aussi d’un autre endroit. Ce qui est important, c’est que la forme et le format des négociations se poursuivront de la manière indirecte avec la médiation d’Oman. »

« En fait, le ministère des Affaires étrangères se conforme aux décisions de l’Ordre et à la hiérarchie décisionnelle du pays », a noté Esmaïl Baghaï.

« L’ordre du jour de notre équipe de négociation est fondé sur la tenue de négociations indirectes, qui, selon notre expertise, est la méthode la plus efficace dans les circonstances actuelles pour résoudre la question de la levée des sanctions et des discussions liées au nucléaire. »

Il a ajouté : « ce qui est important pour nous c’est l’efficacité des pourparlers. Nous avons déjà déclaré que sous la menace, la pression et l’intimidation, les négociations directes ne mèneront nulle part. »

Le premier cycle des négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis s’est achevé, samedi 12 avril, à Mascate, la capitale du Sultanat d’Oman.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et Steve Witkoff, envoyé spécial du président américain pour les affaires du Moyen-Orient, ont participé à ces négociations.

Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué que les deux parties avaient échangé leurs points de vue sur le programme nucléaire pacifique de l’Iran, mais aussi sur la levée des sanctions illégales imposées à Téhéran.

Le communiqué a ajouté que les négociations s’étaient déroulées dans une « atmosphère constructive fondée sur le respect mutuel ».

Source: Avec Press Tv