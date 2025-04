Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a affirmé samedi que le premier cycle de négociations indirectes avec les Etats-Unis à Mascate était « constructif », notant qu' »un nouveau cycle aura lieu samedi prochain » pour continuer à discuter du cadre général d’un éventuel accord.

Dans une déclaration à l’issue du premier tour, Araghchi a expliqué que « des messages ont été échangés entre les délégations iranienne et américaine à quatre reprises, sous la médiation du ministre omanais des Affaires étrangères Badr al-Busaidi ». Il a souligné que « les discussions se sont déroulées dans une atmosphère calme et sans l’utilisation d’un langage inapproprié ».

Le ministre iranien a ajouté que « les deux parties ont exprimé une réelle volonté de parvenir à un accord « satisfaisant les deux parties », affirmant : « Ni Téhéran ni Washington ne souhaitent des négociations vaines et chronophages sans aboutir à des résultats. Nous recherchons un accord à court terme, même si cela ne sera pas facile ».

Araghchi a révélé « qu’à sa sortie du lieu des négociations, la délégation iranienne a rencontré son homologue américaine, et les deux parties ont parlé pendant plusieurs minutes dans le cadre diplomatique », soulignant que « l’autre partie a fait aujourd’hui un grand effort pour démontrer sa volonté de parvenir à un accord équitable ».

Téhéran accueille favorablement le dialogue

De son côté, le vice-président iranien Mohammad Reza Aref a souligné que « la stratégie de négociation de Téhéran est claire et se concentre sur la garantie des droits de l’Iran sans y renoncer ». Il a affirmé que « Téhéran accueille favorablement le dialogue même s’il n’a pas oublié les erreurs commises à son encontre » ajoutant « notre culture est basée sur le dialogue et la coopération ».

Ce cycle de négociations intervient dans un contexte de tensions régionales accrues et de génocide israélien en cours dans la bande de Gaza. Cela est considéré comme une opportunité de revitaliser les canaux de communication entre Téhéran et Washington après des années d’escalade et de rupture.

