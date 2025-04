La Défense civile palestinienne à Gaza a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche qu’une frappe aérienne israélienne avait touché l’hôpital al-Ahli à Gaza-ville, sans que l’on sache s’il y a des victimes, selon l’AFP.

L’armée israélienne a simplement répondu à l’AFP qu’elle examinait ces informations.

D’après un communiqué du service de presse du gouvernement de Gaza, « le bombardement » contre l’hôpital al-Ahli, également appelé hôpital al-Maamadani/Baptiste, a provoqué la « destruction d’un bâtiment (abritant) la réception et un service d’urgence » et le « déplacement de patients et de blessés ».

L’hôpital est désormais hors-service, selon le directeur général des hôpitaux dans la bande de Gaza.

La Hamas a dénoncé un « nouveau crime de guerre » perpétré par « une entité criminelle qui a violé toutes les lois, règles et normes humanitaires, sous couverture et avec la complicité américaine ».

Cet hôpital al-Ahli a été la cible au tout début de la guerre mi-octobre 2023 d’une frappe qui avait fait des centaines de morts.

L’Église épiscopale de Jérusalem et du Moyen-Orient a condamné « dans les termes les plus fermes les attaques aux missiles contre l’hôpital Arab Ahli à Gaza », indiquant que l’institution est gérée par l’Église anglicane de Jérusalem.

« Nous sommes préoccupés par le bombardement de l’hôpital arabe Al-Ahli pour la cinquième fois depuis le début de la guerre, cette fois-ci le matin du dimanche des Rameaux et au début de la Semaine Sainte », a-t-elle déploré.

Les médias palestiniens ont rendu compte de plusieurs raids israéliens meurtriers sur la bande de Gaza ce dimanche :

Un raid sur une voiture civile à l’ouest de la ville de Deir al-Balah au centre. Il y a eu 9 martyrs dont 6 frères de la même famille.

Le père des 6 frères tués conduit la prière de leurs obsèques

Bombardement de la municipalité de Deir al-Balah

Un autre raid a été perpétré dans la journée sur le bâtiment de la municipalité de cette ville. il y a eu 3 martyrs et plusieurs blessés. Le membre de la municipalité de Deir al-Balah Mohamad Baraka fait partie des martyrs.

Des raids sur les tentes des déplacés à al-Mawaci à Khan Younes au sud. 2 martyrs et des blessés

Des raids sur la centrale électrique au nord du camp de Nusseirat au centre

Des raids aériens sur les deux écoles al-Razi et Saad ben Maaz qui hébergent des déplacés, dans le quartier al-Touffah à l’est de Gaza-ville, après les avoir sommés de les évacuer. Ce qui a semé la panique dans leurs rangs.

Raids sur les quartiers Chouja’iyeh et Zeytoun à Gaza-ville

Au milieu de la journée, deux raids ont visé une maison dans la rue al-Nozha à Jabalia au nord de l’enclave.



Samedi, le ministre israélien de la Défense Israel Katz a annoncé la prise par ses troupes d’un axe clé dans le sud de la bande de Gaza et l’élargissement de son offensive à la plus grande partie du territoire palestinien ravagé par la guerre depuis 18 mois.

Après deux mois de trêve, Israël a refusé de passer à la seconde phase de l’accord de cessez-le-feu et d’échanges des détenus, conclu janvier et a repris le 18 mars ses bombardements aériens suivis d’opérations terrestres. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mettant en avant qu’une pression militaire accrue est le seul moyen de forcer le mouvement palestinien à rendre les captifs. Au moins 1.542 Palestiniens ont été tués depuis cette date, selon un bilan établi samedi.

Samedi, une nouvelle vidéo d’un captif israélien a été diffusé par le Hamas. Idan Alexander y déclare avoir perdu espoir et accuse Netanyahu « d’agir comme un dictateur ».

Source: Divers