Les Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont annoncé samedi avoir tiré une salve de roquettes sur la colonie occupée de Nir Yitzhak, en réponse aux massacres israéliens contre des civils dans la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam ont rapporté que « l’attaque a été menée à l’aide d’un système de roquettes Rajum à courte portée de 114 mm ».

Les médias israéliens ont rapporté que « trois roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers le sud de l’enveloppe de la bande de Gaza ».

Cette opération intervient quelques jours après une attaque similaire contre la ville d’Ashdod, dans le sud des territoires occupés, qui a été bombardée par une salve de roquettes en réponse à ce qu’elle a décrit comme des « massacres sionistes » en cours dans la bande de Gaza.

Prisonnier israélien : Nous avons perdu espoir, nous rentrerons morts

Dans un autre développement, les Brigades Qassam ont publié une nouvelle vidéo intitulée Le temps presse, montrant un prisonnier israélien sous leur garde. La vidéo le montre en train de pleurer et de crier, exigeant que le gouvernement israélien le fasse sortir de Gaza, en disant : « Nous perdons vraiment espoir ».

Dans la vidéo de trois minutes et demie, le soldat israélien capturé, Idan Alexander, a délivré un nouveau message dans lequel il a déclaré avoir atteint un état d’effondrement, s’interrogeant : « Pourquoi dois-je apparaître dans une nouvelle vidéo sans que personne n’agisse ? »

Il a poursuivi : « Je vois chaque jour que Netanyahu contrôle le pays comme un dictateur »

« J’ai entendu il y a trois semaines que le Hamas était prêt à me libérer, et vous avez refusé , tout le monde m’a menti : mon peuple, le gouvernement israélien, l’administration américaine et l’armée », a ajouté Alexander. La peur et l’anxiété étaient visibles sur le visage d’Alexandre alors qu’il affirmait « qu’il voulait vraiment croire qu’il rentrerait chez lui en toute sécurité et participerait aux vacances ».

Alexander s’est également adressé au président américain Donald Trump en déclarant : « Je croyais que vous me sortiriez d’ici vivant. Pourquoi suis-je ici aujourd’hui ? Je fais des cauchemars la nuit », soulignant que « Trump a été victime des mensonges de Netanyahu ».

« Je suis venu en Israël pour servir dans la brigade Golani, et maintenant, chaque jour, nous avons l’impression que les bombardements nous touchent de plus en plus, et c’est dur, a-t-il poursuivi, ajoutant : « Nous sommes convaincus que nous rentrerons morts. Il n’y a rien à dire, aucun espoir ».

Fin mars dernier, il a publié une vidéo de la captive israélienne Kana Bohbot, que « les médias israéliens ont qualifiée de propagande de guerre psychologique cruelle ».

Bouhbot, qui s’est présenté comme le prisonnier n° 22, a affirmé « que c’est lui qui a exigé de faire un enregistrement vidéo et non le Hamas « . Il a appelé le gouvernement israélien « à le libérer, tout comme les femmes soldats israéliennes et les hommes âgés ont été libérés dans le cadre de l’accord d’échange de prisonniers qui faisait partie de la première phase de l’accord de cessez-le-feu, au cours des mois de janvier et février ».

Source: Médias