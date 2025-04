« Ce à quoi le Liban est confronté va au-delà de la question des armes de la résistance », c’est ce qu’a déclaré le député Ali Fayyad, membre du bloc de la Fidélité à la Résistance (Hezbollah).

Fayyad a indiqué que: « Le Liban est soumis à des tentatives de restructuration politique, culturelle et sociale imposées par des puissances étrangères. La voie que nous impose la partie occidentale, en harmonie avec les positions locales, ne mène ni à la souveraineté, ni au redressement, ni à la construction d’un véritable État. »

Et d’ajouter: « Les Américains et d’autres ont commencé à intervenir dans les moindres détails : allant des décisions politiques jusqu’à la sécurité portuaire, en passant par les réformes financières et économiques, puis les tentatives d’imposer la normalisation (avec l’entité sioniste, ndlr). »

« Nous réaffirmons que la seule façon de parvenir à une solution est qu’Israël se retire des cinq collines et de chaque centimètre qu’il a occupé lors de la dernière guerre, cesse les hostilités, respecte la souveraineté libanaise, adhère à la résolution 1701 et le lancement de la reconstruction », a réitéré M.Fayyad.

Il a dans ce contexte souligné que « le Hezbollah est pleinement disposé à promouvoir les réformes, la reprise économique et financière, la protection des fonds des déposants et la reconstruction des institutions. À aucun moment nous n’avons eu d’intérêts particuliers dans le système bancaire et financier, ni d’autres intérêts que nous craignions dans le processus de réforme. »