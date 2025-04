Le ministère irakien des Affaires étrangères a convoqué mercredi l’ambassadeur du Liban en Irak, Ali al-Habhab, pour exprimer son mécontentement face aux déclarations du président libanais Joseph Aoun concernant les Forces des Hachd alChaabi, dans une interview accordée à un média arabe.

Le ministère irakien des Affaires étrangères a affirmé : « L’utilisation par le président libanais des Forces des Hachd alChaabi comme exemple d’une crise interne libanaise était malavisée »

Le sous-secrétaire du ministère des Relations bilatérales, l’ambassadeur Mohammad Bahr al-Ouloum, a souligné que « les Forces des Hachd alChaabi sont une partie importante du système de sécurité militaire irakien et elles sont une institution gouvernementale et juridique et une partie du système étatique irakien ».

Bahr al-Ouloum a ajouté que « le lien du président libanais dans ce contexte n’était pas approprié, car il aurait été plus approprié de ne pas impliquer l’Irak dans la crise interne libanaise, ou d’utiliser une institution officielle irakienne comme exemple dans ce contexte ».

Il a noté : « Un sentiment de malaise règne parmi les Irakiens, d’autant plus que l’Irak n’a pas hésité à soutenir le Liban dans diverses circonstances ».

Bahr al-Ouloum a exprimé son espoir que « le président libanais corrigerait cette déclaration, d’une manière qui renforce les relations fraternelles entre les deux pays et affirme le respect de la vie privée de chaque pays ».

De son côté, l’ambassadeur libanais a souligné « la profondeur des relations fraternelles entre le Liban et l’Irak », et a promis « de transmettre la position du ministère irakien des Affaires étrangères au président libanais et d’œuvrer pour rectifier la situation, contribuant ainsi à préserver et à développer les relations bilatérales ».

Al-Habhab a souligné que « le Liban compte sur le rôle de l’Irak pour contribuer à sa reconstruction, aux côtés de ses frères arabes ».

Le président libanais a déclaré mardi dans une interview à la presse que le Liban « ne reproduira pas l’expérience des Forces des Hachd alChaabi en Irak en absorbant le Hezbollah dans les rangs de l’armée ».

Aoun a indiqué que « le Hezbollah ne sera pas une unité indépendante au sein de l’armée », ajoutant que « ses membres peuvent rejoindre l’armée et suivre des formations d’intégration ».

Il convient de noter que les Forces des Hachd alChaabi sont une institution militaire en Irak et font partie des forces armées irakiennes. Les factions et formations des Hachd alChaabi sont des entités juridiques qui jouissent de droits et sont liées par des devoirs en tant que force de soutien aux forces de sécurité irakiennes. Ils ont le droit de préserver leur identité et leur vie privée tant que cela ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale irakienne. L’organisation joue également un rôle important dans la libération de l’Irak de Daech.

Source: Médias