La Défense civile palestinienne a annoncé que des frappes israéliennes dans la bande de Gaza depuis mercredi matin ont fait au moins 25 martyrs, dont 20 à Gaza-ville, laissant des « corps calcinés » et des « personnes disparues sous les décombres ».

La frappe la plus meurtrière s’est produite sur une école qui abrite des personnes déplacées dans la ville de Gaza (nord), faisant onze martyrs et 17 blessés, « y compris des femmes et des enfants », a déclaré à l’AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

« Le bombardement a provoqué un incendie massif dans le bâtiment et plusieurs corps calcinés ont été retrouvés », a-t-il dit.

En faisant ses adieux à son épouse, un jeune palestinien lui a lancé ces propos poignants: « Dis à Dieu que personne dans ce monde ne peut arrêter notre mort ».

Un autre s’est écrié: Quelle honte, les pays arabes nous regardent, les pays islamiques nous regardent, où est l’islam. Quand un enfant devient des lambeaux. C’est une honte pour les musulmans… »

Quatre personnes ont aussi été tuées et « plusieurs autres sont portées disparues sous les décombres » après des tirs israéliens contre des maisons de l’est de Gaza, a indiqué la Défense civile.

Une frappe sur une maison à Jabalia, dans le nord, a tué un enfant et une autre sur une maison à Khan Younès (sud) a fait un mort, a précisé Mahmoud Bassal.

« Nous avons reçu des appels de détresse signalant plusieurs personnes disparues sous les décombres dans différentes zones de la bande de Gaza », a-t-il ajouté. « Nous manquons des outils et équipements nécessaires pour les opérations de sauvetage et pour récupérer les corps », a-t-il affirmé.

Des images de raids sur Beit Lahia au nord ont été postées sur les réseaux sociaux.

Rompant une trêve de près de deux mois, l’armée d’occupation israélienne a repris le 18 mars son offensive aérienne puis terrestre contre la bande de Gaza. Les dirigeants israéliens affichent vouloir éliminer le Hamas, et ne cachent pas leurs velléités de déplacer les Palestiniens de l’enclave.

Selon le ministère de la Santé à Gaza, au moins 1.928 Palestiniens ont été tués et 5.055 blessés, depuis le 18 mars, portant à 51.305 le nombre de martyrs à Gaza et 117.096 blessés, depuis le début de l’offensive israélienne.

Il a déploré ce mercredi les attaques israéliennes contre l’hôpital al-Dorra pour enfants, à l’est de Gaza-ville qui ont endommagé sérieusement son service d’urgences et son dispositif d’énergie alternative.

« L’occupation ne se contente pas de priver de médicaments et de nourriture les enfants de Gaza mais elle s’emploie à leur priver leur vie », a accusé son directeur Mounir Al-Barech.

Dans une déclaration commune publiée mercredi, « plus de cinquante jours » après l’entrée en vigueur du blocus décidé par Israël, le 2 mars, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont exhorté Israël à « cesser » le blocage de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, une mesure « intolérable » qui fait risquer aux civils palestiniens « la famine, des épidémies et la mort ».

