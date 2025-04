Au cours d’une réunion informelle, le PDG de l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) a détaillé comment son organisation prépare les plus hauts responsables de la sécurité nationale de Trump et comment l’« accès » de son groupe garantit qu’ils continuent de suivre l’agenda d’Israël.

Selon le site The Grayzone qui a obtenu l’enregistrement d’une séance officieuse du Sommet du Congrès 2025 de l’AIPAC, réalisé par un participant à la table ronde, le nouveau PDG de l’AIPAC, Elliott Brandt, décrit comment son organisation a cultivé son influence auprès de trois hauts responsables de la sécurité nationale de l’administration Trump – le secrétaire d’État Marco Rubio, le directeur de la sécurité nationale Mike Waltz et le directeur de la CIA John Ratcliffe – et comment elle pense pouvoir obtenir un « accès » à leurs discussions internes.

Selon le site belge Investig-Action, Elliot Brandt a été promu directeur exécutif de l’AIPAC en 2024. Bien qu’il soit largement inconnu du public américain, il a passé environ trois décennies à nouer des relations au Capitole. Selon lui, c’est la clé pour faire des futurs dirigeants du département de la Sécurité nationale des États-Unis des serviteurs loyaux d’Israël.

Brandt a expliqué aux membres de l’AIPAC que les trois responsables ont quelque chose en commun : « ils ont toutes siégé au Congrès ». Le financement de leurs campagnes électorales a été largement appuyée sur des donateurs pro-israéliens. « Ils ont tous des relations avec les principaux dirigeants de l’AIPAC issus de leurs communautés », a déclaré le PDG de l’AIPAC. « Ainsi les lignes de communication sont bonnes en cas de doute ou de curiosité, nous devons avoir accès aux débats.»

Les commentaires de Brandt corroborent l’affirmation du représentant Thomas Massie selon laquelle chaque membre du Congrès est censé répondre à une « personne de l’AIPAC ».

Sources: Avec Investig’Action

