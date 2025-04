Les forces armées yéménites de Sanaa ont mené samedi deux opérations militaires simultanées via deux drones (UAV) . Le premier a visé une cible israélienne vitale dans la région occupée de Jaffa (Tel Aviv) , tandis que le second a visé une autre cible israélienne dans la région occupée d’Ashkelon.

Dans les détails, le porte-parole des forces armées yéménites le général ahia Saree a expliqué que « les deux opérations s’inscrivent dans le cadre du soutien au peuple palestinien opprimé et à ses moudjahidines, et du rejet du génocide perpétré par l’occupation israélienne, avec le soutien américain, contre Gaza ».

« En réponse à l’agression quotidienne continue des États-Unis contre le Yémen, l’armée de l’air et la marine yéménites ont mené une opération militaire conjointe ciblant les navires de guerre ennemis, dirigée par le porte-avions américain Truman, dans le nord de la mer Rouge, utilisant un certain nombre de drones », a ajouté Saree.

Saree a souligné que « les forces armées yéménites continueront de mener leurs opérations militaires au plus profond de l’entité sioniste en Palestine occupée à un rythme croissant et qu’elles ne s’arrêteront pas, quelle que soit l’ampleur de l’agression américaine contre le Yémen ».

Il a également noté que l’escalade américaine « sera contrée par une escalade similaire et que les opérations militaires se poursuivront dans la mer Rouge et la mer d’Arabie, avec un ciblage continu de toutes les cibles hostiles, jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse et que le siège soit levé ».

Plus tôt dans la journée, les forces armées yéménites ont annoncé avoir mené « une opération militaire ciblant la base aérienne israélienne de Nevatim dans la région du Néguev, au sud de la Palestine occupée, avec un missile balistique hypersonique Palestine 2 ».

Elles ont précisé que « le missile a atteint sa cible et les systèmes ennemis n’ont pas réussi à l’intercepter ».

Il convient de noter que les opérations yéménites se poursuivent malgré l’agression américaine, qui a ciblé plusieurs gouvernorats à travers le pays avec des dizaines de frappes aériennes, faisant des dizaines de victimes civiles, dont des femmes et des enfants.

