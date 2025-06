Les autorités saoudiennes ont demandé mardi aux pèlerins de rester dans leurs tentes pendant une partie de la deuxième journée du hajj, point culminant du grand pèlerinage annuel musulman, en raison des risques liés à la chaleur.

Selon la télévision d’Etat saoudienne, le ministre du Hajj, Tawfiq al-Rabiah, a appelé les fidèles à ne pas quitter leurs tentes entre 10h00 et 16h00, lors de la journée d’Arafat jeudi.

Lors de cette étape phare du hajj, les pèlerins se rassemblent sur et autour de cette colline de 70 mètres de haut, située à environ 20 kilomètres de La Mecque.

Le mont Arafat offrant peu ou pas d’ombre, les pèlerins sont directement exposés au soleil du désert pendant de longues heures.

« Nous mettons en garde contre l’ascension de montagnes ou de hauteurs le jour d’Arafat, car cela demande un effort physique intense et accroît le risque d’épuisement dû à la chaleur », a averti le ministère de la Santé, cité par les médias saoudiens.

Les températures devraient dépasser les 40 degrés cette semaine, alors que débute officiellement mercredi l’un des plus grands rassemblements religieux au monde.

Lundi, le ministère de la Santé a annoncé avoir déjà pris en charge 44 cas de coup de chaleur.

En 2024, le thermomètre avait atteint 51,8 degrés et plus de 1.300 fidèles avaient péri, d’après les chiffres officiels.

Cette année, la monarchie du Golfe a mobilisé plus de 40 agences gouvernementales et 250.000 fonctionnaires pour tenter d’atténuer les risques liés à la chaleur.

Les zones ombragées ont été étendues de 50.000 mètres carrés, des milliers de soignants et secouristes supplémentaires seront mobilisés et plus de 400 points d’eau fraîche seront installés, a précisé le ministre du Hajj à l’AFP la semaine dernière.

Dimanche, plus de 1,4 million de pèlerins étaient déjà arrivés en Arabie saoudite, selon les autorités.

Source: Avec AFP