La situation en Cisjordanie s’aggrave à mesure que l’armée d’occupation israélienne poursuit sa campagne de répression et de destruction, notamment dans la ville de Jénine et ses environs, ainsi que dans les camps de réfugiés de Tulkarem et Nour Chams.

Le samedi 7 juin, les forces d’occupation israéliennes se sont livrées à une nouvelle offensive sur Jénine, marquant ainsi le 138e jour consécutif de cette campagne militaire. Les opérations se sont concentrées principalement sur la vallée de Burgin, située à l’ouest de la ville.

Selon un rapport du journal israélien Maariv, trois Palestiniens ont été enlevés lors d’un assaut israélien dans la région, précisément contre une résidence appartenant à la famille Misri.

L’armée d’occupation a prétendu avoir trouvé des armes sur les lieux avant de les confisquer.

Au nombre des arrestations figure Muslim Masarwa, le commandant du bataillon de Jénine de la branche militaire du Jihad islamique, ainsi que Khalid Al-Misri et Musab Iyad Al-Dam, dont l’identité a été confirmée par des sources palestiniennes.

Les Palestiniens en question ont été transférés vers une destination inconnue.

Cette offensive, a déclaré une source militaire de l’armée sioniste, a été lancée sous la supervision du Shin Bet, service de renseignement intérieur israélien.

Depuis le début des agressions contre Jénine, l’offensive a entraîné la destruction complète d’environ 600 maisons d’habitation, tandis que de nombreuses autres ont été gravement endommagées, laissant ainsi plus de 22 000 civils déplacés, obligés de fuir leur foyer.

Les agressions israéliennes s’intensifient contre Tulkarem et Nour Chams

Les violences perpétrées par les forces d’occupation israéliennes à l’encontre du camp de réfugiés de Tulkarem et Nour Chams se poursuivent pour la 132e journée consécutive.

Dans le même temps, le Comité des médias de Tulkarem a rapporté une intensification des agressions israéliennes depuis l’Aïd al-Adha, caractérisées par des violations généralisées, des incursions et des destructions d’habitations.

Les soldats israéliens ont attaqué la ville d’Atil, au nord de Tulkarem, en perquisitionnant plusieurs magasins et en interrogeant leurs propriétaires, a rapporté le Comité dans un communiqué.

Les camps de réfugiés n’échappent pas à cette agression. Dans le camp de Tulkarem, les troupes israéliennes ont pris d’assaut une dizaine de bâtiments résidentiels, tandis que dans celui de Nour Chams, de terribles explosions ont été entendues.

Par ailleurs, l’armée d’occupation israélienne a procédé à l’occupation de plusieurs bâtiments dans la rue Naplouse et le quartier nord de la ville, qu’elle a ensuite vidés de leurs occupants pour en faire des bases militaires.

Ces attaques, selon le communiqué, ont pour objectif la démolition des 48 bâtiments du camp, afin de rendre possible la poursuite du siège drastique dans les camps de Tulkarem et de Nour Chams.

Source: Avec PressTV