Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, Sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a annoncé que « les forces armées ont mené des opérations utilisant 11 missiles balistiques et hypersoniques et un drone contre des cibles israéliennes à Haïfa, Jaffa et Ashdod ».

Sayyed Al-Houthi a déclaré que « parmi les opérations menées cette semaine figure le lancement de cinq missiles vers l’aéroport Ben Gourion ».

Sayyed Al-Houthi a affirmé que « l’opération de mardi soir était puissante, efficace et réussie », notant « qu’elle a provoqué une confusion et un chaos évidents au sein du système défensif de l’occupation israélienne ».

Dans son discours de jeudi, il a expliqué que « les forces d’occupation ont lancé plusieurs missiles intercepteurs mardi soir, dont certains ont coïncidé avec le décollage d’un avion de l’aéroport Ben Gourion dans les territoires palestiniens occupés ».

Les forces armées yéménites ont annoncé ce jour-là avoir ciblé l’aéroport Ben Gourion avec deux missiles hypersoniques, le Palestine 2 et le Zulfiqar, dont l’un a touché directement l’aéroport.

Pour imposer un blocus aérien à l’occupation

Sayyed Al-Houthi a annoncé que « ces opérations font partie des efforts en cours pour imposer un blocus aérien à l’occupation israélienne », notant que « les forces armées yéménites cherchent à imposer un blocus aérien en réponse à l’escalade israélienne et à la perpétration de crimes de génocide ».

Sayyed Al-Houthi a déclaré que « le blocus naval dans la mer Rouge, le golfe d’Aden et Bab al-Mandeb se poursuit et que la navigation est interdite à l’occupation ».

Position ferme

Concernant la position du Yémen, Sayyed Al-Houthi a souligné que « le pays maintiendra sa position officielle et populaire unifiée à tous les niveaux en soutien au peuple palestinien ».

« Nous avons fait des sacrifices, mais ils sont fructueux, ont leurs propres conséquences et sont importants », a-t-il déclaré, ajoutant « qu’au cours des 20 mois, tous les résultats et impacts ont été dans l’intérêt du peuple yéménite ».

Sayyed Al-Houthi a ajouté que « le peuple yéménite s’efforce de progresser moralement et pratiquement, et de développer ses capacités et son potentiel ».

L’occupation n’a pas réussi à éliminer la résistance

Concernant la guerre à Gaza, Sayyed Al-Houthi a souligné que « l’occupation n’a pas réussi à éliminer la résistance et à atteindre ses objectifs déclarés au cours de plus de 600 jours, malgré ses capacités militaires extrêmement importantes et le soutien américain ».

Sayyed Al-Houthi a averti que « l’occupation intensifie ses efforts pour s’emparer de la mosquée Ibrahimi, qui est extrêmement sacrée pour les musulmans ».

Sayyed Al-Houthi a appelé « les Libanais à se rallier autour de la résistance au Liban et autour du Hezbollah, considérant cela comme la véritable garantie pour repousser la menace israélienne ».

Il a conclu : « L’occupation israélienne, avec tous ses crimes à Gaza, à Al-Aqsa, au Liban et en Syrie, révèle son rejet de toutes les autres options de règlement ».

