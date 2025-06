Ci-dessous le texte du communiqué du Hezbollah qui condamne l’offensive israélienne contre l’Iran :

(( Le Hezbollah condamne fermement l’agression israélienne brutale contre la République islamique d’Iran. Cette agression constitue une dangereuse escalade dans le mépris du régime sioniste envers tous les contrôles et toutes les règles, grâce à la couverture et au soutien total des États-Unis. Le Hezbollah affirme que cet ennemi ne respecte ni logique ni loi, et qu’il ne connait que le langage du meurtre, du feu et de la destruction. Pour servir ses objectifs agressifs et se préserver de ses crises internes, il a commencé à recourir à des bêtises et à des aventures qui menacent d’embraser toute la région.

Tous les efforts déployés ces dernières années pour préserver la stabilité et la sécurité dans la région ont été sapés et anéantis par le gouvernement ennemi, exposant la sécurité régionale et internationale à de graves risques dont les répercussions pourraient avoir des conséquences indésirables.

Les peuples et les pays de la région doivent comprendre que si cette agression ne suscite pas le rejet, la condamnation et le soutien à l’Iran et à son peuple, cette entité criminelle ne fera qu’accroître son agressivité et sa tyrannie, renforçant les projets hégémoniques américains et israéliens dans la région, au détriment des intérêts de ses peuples et de leurs richesses.

La République islamique a veillé, ces derniers temps, à faire preuve de retenue et à éviter de se laisser entraîner dans les provocations et les pratiques agressives israéliennes. Elle a répondu à toutes les initiatives internationales visant à désamorcer la crise, tout en restant attachée à son droit naturel à produire de l’énergie nucléaire pacifique, garante du développement, du progrès et de la prospérité de son peuple.

L’ennemi israélien a franchi toutes les lignes rouges, persuadé de pouvoir changer ainsi la donne. Cependant, il découvrira que le grand peuple iranien ne fera que s’attacher davantage à ses droits naturels et légitimes et défendra vigoureusement sa liberté, sa dignité et son indépendance.

Le Hezbollah affirme que cette agression n’aurait pas eu lieu sans l’approbation, la coordination et la couverture directe des États-Unis, que Washington cherche à camoufler afin d’éviter toute répercussion.

Le Hezbollah, tout en exprimant sa pleine solidarité avec la République islamique d’Iran, ses dirigeants et son peuple face à cette attaque dangereuse, affirme que de telles attaques n’affaibliront pas l’Iran, mais le renforceront et le rendront plus résilient face aux dangers et plus déterminé à défendre sa souveraineté et sa sécurité.

Le Hezbollah présente ses plus sincères condoléances à l’imam Sayyed Ali Khamenei, au président et au gouvernement iraniens, aux dirigeants des Gardiens de la révolution et au cher peuple iranien pour tous les martyrs pieux qui ont succombé dans cette agression perfide. Il implore Dieu de leur accorder Son immense miséricorde. Leur sang pur n’apportera que malheur à cette entité criminelle, si Dieu le veut.))