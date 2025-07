Le Hezbollah a fermement condamné le vote de la Knesset sur une proposition appelant à imposer la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie et la vallée du Jourdain tenant « les pays arabes et islamiques et tous les peuples libres responsables pour apporter leur soutien historique au peuple palestinien ».

« Le vote de la Knesset sioniste sur une proposition appelant à imposer la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie et la vallée du Jourdain illustre la nature du projet expansionniste colonial sioniste »,

« Chaque jour qui passe dans cette guerre acharnée contre le peuple palestinien opprimé, chaque jour où les meurtres et la criminalité sionistes s’intensifient, et avec la poursuite du génocide, du siège et de la famine auxquels est soumise la population de Gaza, les politiques et plans expansionnistes d’Israël, ainsi que ses rêves talmudiques de créer la prétendue « patrie historique du peuple juif », sont révélés et refont surface. »

Il a ajouté : « Le vote aujourd’hui par la Knesset sioniste sur une proposition appelant à l’imposition de la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie et la vallée du Jourdain n’est rien d’autre que le reflet de la nature du projet expansionniste colonial sioniste et la confirmation que cette entité persiste dans son occupation et son usurpation des terres palestiniennes, au mépris de toutes ses obligations et accords internationaux, prouvant que ces accords n’étaient qu’un prétexte pour étendre son occupation et sa colonisation, judaïser les terres palestiniennes et liquider la cause palestinienne dans son ensemble. »

Selon le Hezbollah « laisser ce monstre se déchaîner, ravager le corps de la nation, ne fera qu’aggraver la situation. »

« Il ira toujours plus loin. Il ne s’arrêtera pas aux frontières de la Cisjordanie, de Jérusalem ou de la Palestine, mais ses plans s’étendront à toute la région, et personne ne sera à l’abri de ces projets diaboliques. Ce qui se passe au Liban et en Syrie, avec les attaques, les incursions et l’occupation de terres en cours, ainsi que l’agression contre notre cher Yémen, ne sont que la continuation de ces projets », a-t-il poursuivi.

Assurant « sa position ferme et de principe aux côtés du peuple palestinien pour libérer son territoire », il a souligné : « C’est lui qui, par sa résistance et les armes de ses moudjahidines, détruira tous les plans sionistes. »

Le Hezbollah a conclu en tenant « les pays arabes et islamiques, ainsi que tous les peuples libres du monde, responsables pour apporter leur soutien historique au peuple palestinien, et de tout mettre en œuvre pour contrecarrer ces plans qui visent tout le monde. »

Mercredi, plus de 70 députés israéliens ont voté un appel au gouvernement en vue d’annexer la Cisjordanie occupée, afin de « retirer de l’ordre du jour tout projet d’Etat palestinien »

Source: Al-Manar