Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a condamné l’assassinat de cinq journalistes d’Al Jazeera lors d’une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza, soulignant que ce crime témoignait du désespoir d’un régime mondialement honni et en déclin.

Dans un message publié, lundi soir 11 août, sur les réseaux sociaux, M.Araghchi a déclaré que les assassinats ciblés de journalistes palestiniens de renom ne témoignaient pas de la force du régime sioniste, mais de son désespoir.

Dans la foulée, le chef de la diplomatie iranienne a mis l’accent sur la complicité des gouvernements occidentaux, dont le « silence honteux est assourdissant » face aux atrocités commis par le régime sioniste.

« Israël vient de procéder à des assassinats ciblés contre plusieurs journalistes palestiniens accrédités et de renom. Est-ce de la force ? Ou la panique d’un régime mondialement honni et en déclin ? Lorsque tout cela sera terminé, le monde rappellera aux gouvernements occidentaux leur complicité dans ces atrocités. Leur silence honteux est assourdissant », a-t-il écrit.

Le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a également condamné l’assassinat des journalistes, le qualifiant d’« attaque flagrante contre la liberté d’expression et les droits de l’homme », et de tentative visant à « faire taire la vérité ».

Le CGRI a exhorté la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l’homme à demander des comptes aux responsables israéliens et à prendre des mesures efficaces pour mettre fin aux crimes commis par ce régime.

L’ONU et l’UE réclament une enquête indépendante

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné lundi l’assassinat de six journalistes par Israël dans la bande de Gaza et appelé à « une enquête indépendante et impartiale ».

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a également condamné cet assassinat.

Les reporters d’Al Jazeera, Anas al-Sharif et Mohammad Qareqa, les caméraman Ibrahim Zaher, Mohammed Nofal et Mo’men Aliwa, ainsi que Mohammad al-Khalidi, journaliste de la plateforme Sahat, sont tombés en martyre dimanche soir suite à une frappe israélienne délibérée sur une tente où ils étaient installés à Gaza-ville, devant l’hôpital Al-Shifaa.

L’armée d’occupation israélienne a reconnu sans vergogne l’assassinat, prétendant qu’Anas al-Sharif était membre du groupe de résistance palestinien Hamas, une accusation qu’Al Jazeera et Sharif avaient précédemment rejetée, la qualifiant d’infondée.

Le gouvernement de Gaza a condamné « l’assassinat systématique de journalistes palestiniens par Israël » et a appelé les institutions de défense des droits de l’homme et les médias à « condamner ces crimes systématiques contre les journalistes de Gaza ».

Conformément aux dernières données du ministère de la Santé de Gaza, au moins 61 499 Palestiniens sont tombés en martyre, principalement des femmes et des enfants, et 153 575 autres blessés depuis le déclenchement de la guerre brutale israélienne contre le territoire assiégé, le 7 octobre 2023.

