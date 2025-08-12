Un sondage réalisé en Allemagne révèle que plus de la moitié de la population est favorable à la reconnaissance immédiate de la Palestine par Berlin, contrastant avec la position officielle du gouvernement allemand, ont rapporté les médias israéliens.

L’enquête de l’institut Forsa, menée fin juillet pour la revue de politique étrangère « Politique internationale », indique que 54% des 1 001 personnes interrogées soutiennent cette reconnaissance, contre seulement 31% d’opposants.

Les résultats révèlent des disparités significatives selon les régions et les tranches d’âge.

L’Allemagne de l’Est affiche un soutien légèrement supérieur (59%) à celui de l’Ouest (53%). Les jeunes de 18 à 29 ans (60%) et les plus de 60 ans (58%) se montrent particulièrement favorables à cette initiative.

L’analyse par affiliation politique dessine un paysage contrasté. Les sympathisants du parti de gauche Die Linke affichent le soutien le plus massif (85%), suivis par ceux des Verts (66%) et du SPD social-démocrate (52%).

À l’inverse, les partisans de l’Union chrétienne-démocrate CDU/CSU du chancelier et de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) se montrent plus réticents, avec respectivement 48% et 45% de soutien.

Ce sondage intervient dans un contexte diplomatique tendu. Le chancelier Friedrich Merz a récemment annoncé un embargo sur les armes à destination d’Israël, suite à l’extension des massacres israéliens contre Gaza.

Le gouvernement allemand, bien qu’officiellement favorable à la solution à deux États, considère que la reconnaissance palestinienne doit constituer l’étape finale d’un processus de négociation.

L’Australie devient le quatrième pays, après la France, le Royaume-Uni et le Canada, à annoncer ses intentions de reconnaître la Palestine. Cette dynamique internationale, avec des annonces prévues pour septembre, pourrait influencer la position allemande malgré les réticences actuelles de Berlin.

L’opinion publique allemande semble ainsi anticiper sur les décisions politiques.