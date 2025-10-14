Dans un poste publié le lundi 13 octobre sur X, le secrétaire général du Conseil suprême de la sécurité nationale de l’Iran a souligné que l’accueil chaleureux réservé par le peuple palestinien aux prisonniers libérés prouve que la Résistance reste toujours inébranlable et triomphante.

« La cérémonie d’accueil grandiose et enthousiaste organisée par le peuple courageux et opprimé de Palestine pour les prisonniers libérés a montré quel camp est victorieux », a-t-il écrit.

Après deux années de massacres brutaux, le régime israélien constate aujourd’hui combien la place du Hamas et de la Résistance s’est agrandie dans le cœur du peuple.

Ce message a été écrit après la libération de 250 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité dans les prisons de l’entité israélienne, ainsi que 1 718 Palestiniens arrêtés depuis le 7 octobre 2023, dans le cadre de la première phase de l’accord de cessez-le-feu conclu entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et le régime de Tel-Aviv pour mettre fin à la guerre génocidaire américano-israélienne menée depuis deux ans contre la bande de Gaza.

Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée sur les destinations des Palestiniens libérés.

Cependant, lors d’une précédente libération en janvier, des dizaines de détenus avaient été expulsés dans divers pays de la région, notamment l’Algérie, la Tunisie et la Turquie.

Des observateurs ont affirmé que ces exils forcés constituent une violation flagrante des droits civiques des prisonniers libérés et illustrent les deux poids, deux mesures qui caractérisent ces accords d’échange.