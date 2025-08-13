Le Yémen a lancé six drones chargés d’explosifs sur quatre cibles sensibles dans les territoires occupés par ‘Israël’.

Après avoir mené avec succès cette nouvelle opération pro-palestinienne, les forces armées yéménites ont vivement mis en garde les pays arabes et musulmans voisins contre tout abandon de la cause palestinienne.

Les forces yéménites ont publié un communiqué tôt mercredi, dans lequel elles ont averti les nations que « le plan de l’ennemi visant à anéantir la Palestine risque d’avoir de graves conséquences sur les nations arabes et islamiques ».

« Éliminer la cause palestinienne [de libération de l’occupation et de l’agression israéliennes] incitera l’ennemi à cibler d’autres peuples et pays, à moins qu’ils ne soutiennent la détermination de Gaza », ont-elles ajouté.

Dans le même communiqué, les combattants yéménites ont annoncé avoir lancé jusqu’à six drones chargés d’explosifs sur quatre cibles extrêmement sensibles dans les territoires palestiniens occupés.

Ils ont identifié trois de ces cibles : les ports occupés de Haïfa et d’Eilat, unique plaque tournante maritime du régime israélien en mer Rouge, et la ville occupée de Beer Sheva, son épicentre de « progrès technologique ».

En juillet dernier, le régime israélien avait été contraint de fermer Eilat suite à des frappes yéménites incessantes.

La quatrième cible de la dernière frappe pro-palestinienne était un site situé dans le désert du Néguev, qui abrite de nombreuses installations militaires d’importance stratégique.

« Les opérations ont atteint leurs objectifs avec succès », ajoute le communiqué.

Comme lors de leurs précédentes annonces, les forces yéménites se sont engagées à poursuivre leurs frappes, lancées juste après le déclenchement par le régime israélien d’une guerre génocidaire contre la bande de Gaza en octobre 2023.

Les opérations dureraient aussi longtemps que Tel-Aviv poursuivrait la guerre – qui a coûté la vie à au moins 61 600 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants – et le siège qu’elle impose simultanément sur le territoire palestinien.

Source: Avec PressTV