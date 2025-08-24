Des joueurs de l’équipe britannique de basket-fauteuil a ostensiblement tourné le dos à l’hymne israélien lors d’un match en Allemagne.

Cette protestation s’est produite samedi dernier à Cologne, lors de la cérémonie d’ouverture de la troisième et dernière rencontre de la phase de groupes de la Wheelchair Basketball Nations Cup, rapporte The Telegraph.

La Fédération israélienne a dénoncé un comportement « profondément irrespectueux et offensant ».

Selon le quotidien britannique, cette action visait à protester contre la guerre génocidaire israélienne qui a couté la vie à plus de 62.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, depuis le 7 octobre 2023.