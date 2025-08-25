Six Yéménites sont tombés en martyre et 86 autres blessés suite à une agression israélienne visant la capitale yéménite Sanaa.

Le ministère de la Santé du gouvernement de Sanaa a précisé dans un communiqué ce lundi matin que parmi les blessés figuraient 7 enfants et 3 femmes, alors que 21 autres sont dans un état critique.

Les avions de l’occupation israélienne ont ciblé, le dimanche 24 août, la centrale électrique de Haziz et la station-service de la compagnie pétrolière, située sur la 60e rue à Sanaa.

Aussitôt après cette agression, la compagnie pétrolière yéménite a rassuré la population, affirmant que la situation est stable.

Le ministère de l’Intérieur du gouvernement de Sanaa a ensuite rouvert les routes entourant les zones visées par l’agression israélienne.

Le correspondant d’Al-Manar à Sanaa a rapporté que les défenses aériennes yéménites ont déstabilisé un escadron d’avions de combat israéliens, les forçant à quitter l’espace aérien.

مشاهد جديدة من عدوان الاحتلال على العاصمة اليمنية صنعاء. pic.twitter.com/di5sMV3ZrX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 24, 2025

« Cette agression ne nous découragera pas »

En réaction, le mouvement de résistance yéménite Ansarullah a condamné cette agression qui constitue un « crime de guerre odieux » et une violation flagrante de la souveraineté du Yémen.

Dans un communiqué, il a déclaré qu’Israël a délibérément frappé des infrastructures civiles « pour paralyser la vie quotidienne, perturber les moyens de subsistance des citoyens et créer une fausse victoire en faisant monter des colonnes de fumée ».

« Cette agression flagrante, soutenue par les Américains, prouve que l’ennemi sioniste mène une guerre ouverte contre la nation arabe et islamique », a ajouté Ansarullah.

Et de réitérer : Ces bombardements « ne dissuaderont pas le peuple yéménite de poursuivre ses opérations de soutien aux Palestiniens et à Gaza ».

« L’agression israélienne contre le Yémen ne nous découragera pas de continuer à soutenir Gaza, quels que soient les sacrifices », a pour sa part déclaré Mohammad al-Bukhaiti, un haut responsable d’Ansarullah.

Ces dernières semaines, Israël a bombardé à plusieurs reprises les infrastructures yéménites, notamment les ports et les centrales électriques.

Les frappes aériennes surviennent à peine 48 heures après que les forces armées yéménites ont lancé un missile hypersonique accompagné de drones, ayant réussi à contourner les systèmes de défense israéliens et à frapper des objectifs au cœur des territoires occupés.

Depuis le déclenchement de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza en octobre 2023, les forces armées yéménites ont multiplié les attaques de représailles en solidarité avec le peuple palestinien. Elles ont juré de poursuivre leurs opérations jusqu’à la fin de la guerre et la levée du blocus israélien imposé à l’enclave souffrant de famine.