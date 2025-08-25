Le cabinet du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a publié un communiqué, ce lundi, dans lequel il a salué « l’importante mesure prise par le gouvernement libanais, dirigé par le président Aoun et le Premier ministre Salam ».

Selon le cabinet de Netanyahu, « la récente décision du gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah d’ici fin 2025 est une décision fondamentale ».

« Israël est prêt à soutenir le Liban dans ses efforts pour désarmer le Hezbollah et à œuvrer ensemble pour un avenir plus sûr et plus stable pour les deux pays », a-t-il ajouté.

Et de renchérir: « Il est temps pour Israël et le Liban de coopérer, en se concentrant sur l’objectif commun de désarmer le Hezbollah. Si le Liban prend des mesures pour désarmer le Hezbollah, Israël réduira progressivement sa présence en coordination avec Washington ».

Rappelons que le 5 août, à l’issue d’une réunion du cabinet consacrée à discuter le document US sur la question du monopole des armes, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a annoncé que l’armée libanaise a été chargée d’élaborer un plan avant la fin de l’année et de le soumettre au Conseil des ministres pour discussion au plus tard le 31 août.