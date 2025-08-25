4 nouveaux journalistes palestiniens assassinés par ‘Israel’

Quinze Palestiniens, dont un médecin, quatre journalistes et un pompier, sont tombés en martyre et plusieurs autres blessés, ce lundi 25 août, suite à un nouveau massacre israélien visant le complexe hospitalier Nasser à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Bombardement israélien visant le complexe hospitalier Nasser à Khan Younès, dans le sud de Gaza.

L’armée d’occupation israélienne a visé le dernier étage du bâtiment des urgences, appelé « Al-Yassin », ont affirmé les correspondants des médias sur place.

Plus tôt, le ministère de la Santé de Gaza avait indiqué dans un communiqué que l’armée d’occupation israélienne a frappé le quatrième étage d’un des bâtiments du complexe en deux attaques aériennes, la deuxième survenant alors que les équipes de secours arrivaient pour évacuer les blessés et récupérer les corps.

Une photo documentant les derniers instants des journalistes martyrs Mohammed Salama, Moaz Abu Taha et Maryam Abu Daqqa alors qu’ils couvraient la première frappe aérienne israélienne sur le complexe médical Nasser.

La chaîne officielle Palestine TV a rapporté que parmi les victimes se trouvait son caméraman Houssam al-Masri, tandis que la chaîne qatarie Al Jazeera a confirmé le martyre de son photographe Mohammad Salama.

Une source médicale citée par l’agence turque Anadolu a également confirmé le décès des photojournalistes Maryam Abou Daqqa et Moaz Abou Taha.

La Défense civile palestinienne a pour sa part indiqué qu’un conducteur de camion de pompiers est tombé en martyre suite à ce bombardement et que sept autres membres de son équipe avaient été blessés alors qu’ils tentaient de secourir les victimes et de récupérer les corps.

Un horrible massacre perpétré par l’occupation à l’intérieur du complexe médical Nasser a causé le martyre d’un médecin, de quatre journalistes, d’un pompier et de plusieurs résidents.

En réaction le Hamas a appelé « la communauté internationale, les Nations Unies et toutes les parties concernées à prendre des mesures immédiates et sérieuses pour mettre fin au crime du siècle et au génocide systématique à Gaza, et pour secourir et apporter une aide d’urgence à notre population ».

Et de renchérir : « Les dirigeants des pays arabes et islamiques ont le devoir et la responsabilité majeurs d’exercer des pressions sur l’administration américaine et les pays soutenant l’occupation pour qu’ils mettent immédiatement fin à la guerre, et d’utiliser toutes les formes de pression politique, diplomatique et économique pour y parvenir ».

Rappelons que plus de 62.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, le 7 octobre 2023.