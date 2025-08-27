Alors que des milliers d’enfants crient de faim dans la bande de Gaza, plus de 100 législateurs démocrates ont adressé une lettre cinglante au secrétaire d’État Marco Rubio, l’exhortant à contraindre ‘Israël’ à lever le blocus et à ouvrir les points de passage à l’aide humanitaire, y compris les livraisons de lait maternisé, avant que d’autres nourrissons ne meurent.

La représentante Ayanna Pressley a déclaré : « Les parents connaissent la douleur d’un enfant criant de faim, mais imaginez un poste de contrôle militaire vous empêchant de nourrir votre enfant au lieu de chercher un biberon ».

Imagine a military blockade stands between you & the ability to feed your hungry baby. That’s the reality for parents in Gaza.@RepPettersen & I are leading 101 Congressmembers demanding @SecRubio pressure the Israeli govt to surge aid & formula to babies at risk of starvation. pic.twitter.com/oWvGt4ocRo — Congresswoman Ayanna Pressley (@RepPressley) August 26, 2025

Cette lettre intervient dans un contexte d’augmentation effroyable du nombre d’enfants palestiniens tués en raison du blocus israélien persistant sur l’aide humanitaire, alors que les agences de l’ONU ont classé certaines parties de la bande de Gaza en état de famine de «5ème stade».=

Les législateurs US ont en outre appelé l’administration Trump à faire preuve de « clarté morale » et à exiger du gouvernement israélien qu’il autorise une « augmentation massive de l’aide humanitaire à Gaza », y compris les livraisons de lait maternisé.

Les représentantes Ayanna Pressley (Massachusetts) et Brittany Petersen (Colorado) ont dirigé 101 de leurs collègues dans une lettre adressée au secrétaire Rubio, soulignant que leur appel n’est pas seulement « en tant que représentante du gouvernement, mais aussi en tant que parents ».

Elles ont averti que 20 000 enfants de Gaza ont reçu un traitement contre la malnutrition depuis avril dernier, après qu’Israël a de nouveau décidé de bloquer l’entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza, selon Common Dreams.

Cette lettre est arrivée quelques jours après que le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) a déclaré que certaines parties de Gaza étaient désormais en phase 5 de famine, après des mois d’avertissements ignorés des organisations de défense des droits humains et des agences des Nations Unies concernant une aggravation de la famine d’origine humaine.

Les représentants ont noté que jusqu’à la date de la rédaction de la lettre, au moins 85 enfants étaient morts de faim à Gaza, tandis que le ministère de la Santé de Gaza a fait état mardi d’au moins 303 Palestiniens, dont 117 enfants, ayant péri des suites du blocus israélien.

Et de renchérir: « Les nourrissons sont particulièrement vulnérables à la famine et meurent de malnutrition. Le manque de nourriture et d’aide prive les mères des nutriments de base nécessaires à l’allaitement, faisant du lait maternisé la seule option de survie infantile dans de nombreux cas.»

Les représentants ont souligné que les seules opérations humanitaires actuellement autorisées par ‘Israël’ – la distribution de colis d’aide par l’intermédiaire de la Fondation humanitaire pour Gaza, soutenue par les États-Unis – « ne fournissaient qu’une fraction de l’aide qui aurait pu être distribuée par l’ancien système des Nations Unies » et ne comprenaient pas de lait maternisé.

Ils ont noté que les tentatives d’accès à l’aide dans les centres de la fondation ont été fatales à près de 1 000 Palestiniens.

Des soldats israéliens ont rapporté avoir reçu l’ordre de tirer sur les civils qui s’approchaient des sites, malgré le fait qu’Israël et son principal allié militaire, le gouvernement américain, continuent de prétendre que l’armée israélienne ne cible pas les civils.

Les députés ont écrit : « Depuis fin mai, en moyenne, seulement 69 camions transportant l’aide humanitaire de l’ONU sont entrés à Gaza, bien en deçà des 500 à 600 camions nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires.»

Les députés ont ajouté : « Par conséquent, Gaza est actuellement confrontée à une grave pénurie de lait maternisé, privant les nourrissons de leur seul espoir de survie face à la famine.

En juillet, le médecin généraliste et expert en santé publique Yiping Ji a décrit comment « les forces israéliennes ont confisqué à ses collègues le lait maternisé à leur entrée à Gaza », affirmant qu’il ne s’agissait pas d’incidents isolés, mais d’une politique systématique de génocide.»

Les agences de l’ONU soulignent depuis des mois que des camions transportant de l’aide, notamment des cartons de lait, sont bloqués à la frontière de Gaza, sans autorisation.

Pour ces députés US: « Cette crise n’est pas une question de financement ou de ressources, mais plutôt d’accès et de volonté politique. Alors que nous recherchons une solution à long terme et sommes choqués par le non-respect des précédents cessez-le-feu, nous pensons qu’il est impératif de donner la priorité à la livraison de lait maternisé prêt à consommer à la frontière afin de garantir que nous ne perdions plus un nouveau-né ou un nourrisson à cause de la faim.»

Et de conclure: « Tous les points de passage doivent être immédiatement rouverts à l’entrée de l’aide humanitaire et fonctionner simultanément et en continu. Le gouvernement israélien doit prendre des mesures supplémentaires pour accroître le volume d’aide autorisé par les points de passage existants et faciliter la circulation et l’accès des organisations internationales dans toute la bande de Gaza afin de pouvoir acheminer cette aide sans détournement. »