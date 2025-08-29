La Suède et les Pays-Bas ont conjointement demandé à l’Union européenne (UE) de suspendre le commerce avec ‘Israël’, en raison de la situation humanitaire « extrêmement inquiétante et intolérable » à Gaza et des projets israéliens de nouvelles colonies en Cisjordanie.

Dans une lettre commune adressée à la haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Kaja Kallas, et consultée par la chaîne irlandaise RTE News, les deux pays ont accusé le régime israélien de ne pas avoir respecté l’accord conclu en juillet avec l’UE visant à accroître l’aide humanitaire à Gaza.

Cet accord, conclu entre Kallas et le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, avait déjà permis d’éviter certaines sanctions contre l’entité sioniste, notamment la suspension du volet commercial de l’accord d’association UE-Israël, a écrit Anadolu.

Les ministres néerlandais et suédois ont indiqué qu’ils « soutiennent désormais la suspension du volet commercial de l’accord d’association UE-Israël et appellent la Commission européenne à soumettre une proposition en ce sens ».

Ils ont également réclamé des sanctions ciblées contre les « ministres israéliens extrémistes qui encouragent la colonisation illégale et s’opposent vigoureusement à une solution à deux États ».

La lettre appelle en outre Kallas à fournir une analyse écrite sur le respect par l’UE de l’avis consultatif 2024 de la Cour internationale de Justice concernant l’occupation israélienne des territoires palestiniens.

Les auteurs de la lettre dénoncent comme « inacceptable » et « clairement contraire au droit international » l’approbation par le Conseil supérieur israélien de planification du projet de construction E1, qui vise à développer une colonie de peuplement en Cisjordanie, compromettant ainsi la continuité d’un futur État palestinien.

Depuis octobre 2023, environ 63 000 Palestiniens sont tombés en martyre à Gaza dans le cadre de la guerre génocidaire israélienne, qui a plongé le territoire assiégé dans une situation de famine.

En novembre, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Guerre Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

‘Israël’ fait également l’objet d’une procédure devant la Cour internationale de Justice (CIJ) pour génocide, en lien avec sa guerre contre la zone côtière palestinienne.