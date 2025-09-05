Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a averti que « la Russie et la Chine préparent leurs industries de défense à une confrontation à long terme, après que les présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine ont présenté leurs nouveaux équipements militaires de Pékin ».

Dans un discours prononcé jeudi à Prague lors du sommet de la défense de l’Institut international d’études stratégiques (IISS), M. Rutte a noté que « les États membres de l’Alliance sont confrontés à des menaces graves et durables, alors que Moscou et Pékin investissent massivement dans le renforcement et la modernisation de leurs forces armées ».

Il a poursuivi : « Leurs industries de défense (russe et chinoise) produisent des armes lourdes et des équipements militaires à un rythme effarant et remarquable ».

Rutte a également averti que « le défilé militaire en Chine n’était pas une simple tentative de mise en scène, mais plutôt une tentative d’influence hostile visant à remodeler l’ordre mondial et à porter atteinte à notre liberté et à notre sécurité ».

Le secrétaire général de l’OTAN a également averti que « le défi auquel l’alliance est confrontée ne se limite pas à la Russie », indiquant que « la coopération industrielle croissante entre la Chine, l’Iran et la Corée du Nord dans le domaine de la défense a atteint des niveaux sans précédent ».

« Il suffit de regarder les images diffusées à Pékin ces derniers jours, et les poignées de main », a-t-il déclaré, faisant référence à la vidéo montrant Xi Jinping tenant la main du Premier ministre indien Narendra Modi lors de leur rencontre avec Poutine lors d’un sommet sur la sécurité il y a quelques jours.

Rute s’est également dit particulièrement préoccupé par le rythme de construction de navires de guerre en Chine, qui dépasse de loin la capacité des États-Unis et de l’Europe à construire des navires similaires.

Dans ce contexte, la flotte russe du Pacifique a annoncé il y a quelques jours que des sous-marins de la marine russe et de la marine de l’Armée populaire de libération chinoise avaient, pour la première fois, effectué une patrouille sous-marine conjointe dans l’océan Pacifique.

Les deux pays ont également signé un protocole de coopération visant à renforcer l’échange d’expertise en situation d’urgence et le développement de drones et de robots, ainsi que la formation conjointe et le soutien à l’initiative chinoise de coopération médicale.

Source: Médias